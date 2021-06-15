Стало известно, с кем проводит время Курбан Омаров на фоне проблем с Ксенией Бородиной

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Егор Измалкин
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Судя по всему, слухи о расставании Бородиной и Омарова не беспочвенные. Бизнесмена «застукали» в кафе с бывшей участницей «Дома-2».

Стало известно, с кем проводит время Курбан Омаров на фоне проблем с Ксенией Бородиной

Фото: Instagram @borodylia

Бизнесмен Курбан Омаров вероятно действительно расстался с телеведущей Ксенией Бородиной. Поводом для таких суждений послужила встреча Омарова с одной девушкой. И не простой. По иронии судьбы она тоже имеет отношение к проекту «Дом-2», пишет StarHit.ru со ссылкой на свой источник.

По данным издания, в распоряжении которого имеются фото, предприниматель назначил свидание бывшей участнице телестройки 28-летней Тате Блюменкранц. Они встретились в московском «Кафе 288», которое расположено в паре минут ходьбы от жилого комплекса, где сейчас живет Омаров. Поприветствовав девушку, он поцеловал ее в щеку.

«Не скажу, что они долго сидели, поели, весело поболтали. Тата, конечно, заигрывала с супругом Бородиной, но ничего криминального, типа обнимашек, я не заметила. Не будет же он так рисковать в заведении, где толпа народа», — рассказал инсайдер изданию.

Instagram @tatablum

Известно, что Тата (в девичестве Абрамсон — Прим. ред.) появилась в «Доме-2» в марте 2016 года, завела роман с Валерием Блюменкранцем, вышла за него замуж, родила дочь Беатрису, но брак быстро распался.

Как писал 5-tv.ru ранее, на прошлой неделе Курбан Омаров был замечен в обществе другой экс-звезды «Дома-2» — Леры Фрост. Девушку тут же обвинили в разрушении семьи телеведущей.

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