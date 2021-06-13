«Отцепись от Бородиной и Курбана»: Леру Фрост обвинили в разрушении брака телеведущей

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Карина Исхакова
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Поклонники ведущей «Дома-2» заподозрили экс-участницу проекта в романе с Курбаном Омаровым.

«Отцепись от Бородиной и Курбана»: Леру Фрост обвинили в разрушении брака телеведущей

Фото: Instagram @lerafrost

Экс-участницу «Дома-2» Леру Фрост затравили в социальных сетях из-за подозрений в романе с Курбаном Омаровым. Мужа Ксении Бородиной заметили в компании инстадивы. Бизнесмен засветился в сторис, которые блогер выкладывала на своей странице в Instagram.

Омарова не было на праздновании дня рождения старшей дочери Бородиной — Маруси, вместо этого мужчина отправился на квартирник к поэтессе Анне Егоян, где и встретился к Лерой Фрост, сообщает сайт Teleprogramma.pro. Поклонники телеведущей назвали Леру — разлучницей и обвинили в разрушении семьи, на девушку накинулись разгневанные комментаторы.

«Не лезь в семью Бородиной! Тебе до нее, как до Марса. Сама ничего не добилась, только хайпуешь, детей нет и лезешь в семью, где дети. С тобой будут только из-за твоих форм, а не из-за чего-то еще. Отцепись от Бородиной и Курбана, на чужом несчастье — счастья не построишь!» — высказались интернет-пользователи.

Instagram @lerafrost

Связывают ли Леру и Курбана романтические отношения — неизвестно, но это не останавливает поклонников телеведущей оставлять гневные комментарии под постами в Instagram бывшей участницы популярного реалити-шоу.

Новость о разладе в отношениях телеведущей и бизнесмена остается одной из самых обсуждаемых тем в российском шоу-бизнесе. Курбану Омарову регулярно приписывают отношения с коллегами и подругами Бородиной. Так недавно, подписчики экс-ведущей «Дома-2» решили, что у ее мужчины роман со звездным косметологом Аидой Гаджиевой. Поводом для подозрений послужил букет роз, который одновременно появился на страницах в Instagram Омарова и Гаджиевой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Бородина отмолчивается и не поднимает тему проблем своего брака.

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