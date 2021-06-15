Гороскоп старой девы: как разные знаки зодиака теряют шанс на женское счастье?

Одни девушки выходят замуж в 18 лет и живут с партнерами до глубокой старости. Другие подходят к выбору кавалеров более «осознанно», но терпят неудачи. Почему так происходит и можно ли бороться с вопиющей несправедливостью? Ответы на эти вопросы знают астрологи.

Для каждого знака зодиака эксперты составили свои натальные карты и выявили главные проблемы, которые на том или ином этапе жизни мешают обзавестись семьей и детьми. Анализ получился очень глубоким, а советы — бесценными!

Овны хоть и бывают вспыльчивыми, но уж точно заслуживают женского счастья. Все их проблемы — от головы. Внушат себе, что некрасивы и никогда не выйдут замуж, и живут с такой установкой долгие годы. По факту же им достаточно взглянуть в зеркало, улыбнуться себе и поверить в прекрасное будущее. Вуаля! — и мужчины у ног!

Тельцы — слишком закрытые персоны при всем их добродушии и коммуникабельности. Они патологически боятся новых знакомств, а потому порой лишаются шанса встретить «своих» людей. Лучше провести вечер дома в компании трех старых друзей, чем пойти на шумную тусовку, думают Тельцы. И совершенно напрасно.

Близнецы больше остальных дам склонны к феминизму. Они ненавидят, когда мужчины над нами довлеют и диктуют, как жить. Вместо верных мужей эти особы предпочтут завести собак. С ними и гулять можно целыми днями, и нежничать, когда захочется. О старости и одиночестве же мало кто задумывается.

Раки не их тех дам, кто тщательно следит за внешним видом. Они редко ходят в парикмахерские, а спортивным залам предпочитают уютный диван и большущий тортик. Эти леди не стараются угнаться за модой: что выпало из шкафа, в том и пойдут. Это, несомненно, отталкивает потенциальных кавалеров, которые хотят видеть рядом аккуратных, опрятных девушек.

Львы — девушки с непростым характером. Они, может, и хотели бы обрести семью и родить по паре-тройке детей, но дальше первых свиданий с потенциальными кавалерами у многих не заходит. «Львицам» нужно учиться искусству флирта и обаянию. Тогда и мужчины начнут обращать на них внимание. Сильные и волевые дамы ценны, пожалуй, лишь в тяжелых видах спорта.

Девы начитались сказок и верят, что выйти замуж можно только один раз. Они так сильно боятся испортить себе жизнь плохими отношениями, что предпочитают вовсе не заводить романы, пока не встретят «суженых». В ожидании принцев эти леди могут просуществовать и до 70 лет. Но стоит ли такая игра в сказку свеч?

Весы из числа тех людей, кто никак не может определиться с выбором. Представительницы этого знака тщательно осматривают претендентов на руку и сердце. Все бы ничего, но иногда этот «кастинг» затягивается на долгие годы. Если страх остаться старыми девами сильнее, чем боязнь выбрать «не того», Весам лучше поэкспериментировать с мужчинами.

Скорпионы — романтичные натуры. Их беда в том, что активной сексуальной жизни они предпочитают платоническую любовь. Разговоры по душам, стихотворения под Луной, серенады — вот, что их трогает по-настоящему. К такому, правда, готовы не все их потенциальные кавалеры.

Стрельцы грешат тем, что нарочито выпячивают свою асексуальность (хотя в общем-то проблем с этим у них и нет). Вместо элегантного платья в ресторан они могут надеть футболку и затертые джинсы, а голову и вовсе забыть помыть. Эти особы не любят публичности и стремятся к уединению. В принципе в этом нет ничего плохого. Если, конечно, хочется провести в одиночестве всю жизнь.

Козероги — крайне консервативные личности. Их первоочередная задача в жизни — получить образование, выстроить карьеру, а уж затем заботиться о семье и потомстве. Все, как учили родители. Только от этого нелегче. Нередки случаи, когда 30-летние Козероги впервые начинают ходить по свиданиям. Строить отношения, безусловно, трудно. Но этим леди важно позаботиться о себе как можно раньше, чтобы не остаться «в девках».

Водолеи не считают нужным подстраиваться под окружающих, отчего и возникают проблемы с личной жизнью. Эти особы, словно дикие кошки, «гуляют сами по себе». Если разбирать стадии отношений на периоды, то этим дамам, пожалуй, нравится лишь конфетно-букетный. Чтобы обрести истинное женское счастье, им следует быть внимательнее к партнерам, которые симпатизируют.

Рыбы — сложные ребусы, разгадать которые под силу не каждому. Зачастую отрицательные качества — вроде авторитарности, агрессивности и безалаберности — они выдают за свои преимущества. Влюбленные партеры не сразу адекватно воспринимают Рыб, потому часто дико разочаровываются. Если представительницы этого знака хотят выйти замуж раз и навсегда, им стоит долго работать над собой и быть более благосклонными, пишет Astrocentr.ru.

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