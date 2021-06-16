Сборная России одержала первую победу на Евро-2020
Только что на стадионе «Санкт-Петербург» завершилась встреча с командой из Финляндии.
Фото: ТАСС / Красильников Станислав
Сборная России одержала победу над соседями из Финляндии на стадионе «Санкт-Петербург» со счетом 1:0. Автором единственного гола отечественной команды стал полузащитник Алексей Миранчук. К слову, победу россиянам пророчил и эрмитажный кот Ахилл.
Гол был зафиксирован на второй добавленной минуте к первому тайму. Миранчук левой ногой нанес обводящий удар в дальнюю ветку ворот финнов. Этот мяч стал первым для россиян на Евро-2020. Ликованию трибун не было предела, так как в первом матче за выход из группы B со сборной Бельгии Россия уступила со счетом 0:3.
К слову, финны могли открыть счет в сегодняшней встрече. На третьей минуте Похьянпалло пробил ворота россиян, обогнав Баринова, однако арбитр отменил его, заявив о минимальном оффсайд.
Следующая игра состоится в Копенгагене 21 июня в 21.45. Сборную России ждет матч со сборной Дании. И нам нужна там только победа.
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