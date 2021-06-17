ТОП-3 женщин по знаку Зодиака, которые заводят отношения с альфонсами

Многие женщины удивляются, почему их подруг задаривают дорогостоящими украшениями, одеждой от кутюр, машинами и квартирами? Так почему же одних содержат мужчины, а другие вынуждены сами обеспечивать своих спутников жизни — ответ на этот вопрос нашли астрологи. Оказывается, есть несколько женщин знаков Зодиака, которые действуют, как магнит на альфонсов.

Водолей

Эти натуры легко покупаются на уловки альфонсов. Представительницы этого знака Зодиака не способы распознать в мужчине любителя жить за чужой счет. К тому же женщины-водолеи настолько эмансипированы, что они не просто предложат разделить счет в ресторане, а сами заплатят за своего избранника. А если мужчина расскажет им слезливую историю, как он из миллионера превратился в бедняка, то тут уже водолею не устоять. Она будет готова взять все расходы мужчины на себя, посадив его на свою шею.

Овен

Эти женщины — сильные и властные, со стороны они кажутся холодными и недоступными. Несмотря на образ «железной леди», в душе овны — романтичные натуры, желающие заботы и любви. Обычно такие женщины и попадаются на удочку альфонсов. Они моментально теряют голову после встречи с профессиональным обольстителем и уже после недели знакомства готовы отвести своего избранника в отпуск за свой счет.

Скорпион

Найти подход к этим женщинам крайне сложно, они видят насквозь всех своих кавалеров. Правда если женщину-скорпиону попадется профессионал своего дела, тут даже она не устоит. Представительницы этого знака Зодиака нуждаются в любви и ласке, если мужчина-альфонс подарит скорпиону и то, и другое, то отдача будет в трехкратном размере. Если женщина-скорпион влюбится по-настоящему, она будет готова пойти на все ради своего избранника, в том числе и баловать его дорогими подарками.

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