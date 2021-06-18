Зависимость между сексуальным влечением и афродизиакими уже давно не для кого ни секрет. Однако не стоит бежать в «магазин для взрослых», чтобы купить заветную скляночку, ведь вещества, вызывающие влечение к половому партнеру, могут содержаться и продуктах из вашего холодильника. Психолог в области сексологии Алия Королева в интервью 5-tv.ru рассказала какие природные афродизиаки помогут внести яркие краски в вашу сексуальную жизнь.

«Афродизиаки — это особые вещества, которые содержаться в продуктах, специях и маслах. Они благотворно сказываются на половом влечении, усиливая его. А также хорошо влияют на эмоциональный фон и улучшают настроение. Более того афродизиаки является действенным средством в борьбе с депрессий», — отметила сексолог.

Афродизиаки содержатся в большом количестве продуктов. По мнению Королевой, на уровень сексуального влечения влияют молочные продукты; орехи: фундук, пекан, кешью, жирные сорта рыбы; куриные и перепелиные яйца. Внести перчинку в ваши отношения могут острый чили, куркума и карри — эти специи богаты природными возбудителями.

«Если вы будете постоянно употреблять продукты, богатые афродизиаками, они будут оказывать положительное влияние на ваше сексуальное желание», — рассказала психолог.

Романтический ужин из морепродуктов поможет настроить вас и вашего партнера на нужный лад. Креветки, мидии, кальмары, крабы содержат большее количество возбуждающих веществ. Высокая вероятность, что желание овладеет вами еще до конца трапезы, поясняет специалист.

«Приготовьте морепродукты, заправьте их пряными специями, добавьте немножечко красного перца, он усиливает кровообращение, в том числе и в половых органах, что пойдет лишь на пользу. Разлейте по бокалам красное вино, зажгите ароматические свечи с запахом лаванды, иланг-иланг или герани», — советует Алия Королева.

Не только сам ужин,но и его подача влияет на повышение либидо. Красиво сервированный стол, приглушенный свет и приятная расслабляющая музыка только усилят желание вашего партнера поскорее перейти к «десерту».

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