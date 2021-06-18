Слова Кристиана Эриксона после операции на сердце потрясли врача

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Ирина Дряхлова
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У полузащитника сборной Дании случился сердечный приступ прямо во время матча с Финляндией 12 июня.

Слова Кристиана Эриксона после операции на сердце потрясли врача

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Тема:
Чемпионат Европы по футболу 2020

Двадцатидевятилетнему Кристиану Эриксону успешно провели операцию по установке подкожного кардиовертер-дефибриллятор (ИКД), который должен предотвращать аритмии и остановки сердца, сообщает РЕН-ТВ. Хирургическое вмешательство проходило в больнице «Ригсхоспиталет» в Копенгагене. Футболист уже пришел в себя и произнес первые слова, которые потрясли немецкого врача Йенса Кляйнфельда. Именно он передал их прессе. 

«Черт, мне всего 29 лет!» — произнес Эриксон.

Полузащитника могут выписать уже сегодня. Кристиан Эриксен пережил сердечный приступ прямо во время матча между Данией и Финляндией в рамках Евро-2020, который прошел 12 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене. На 43-й минуте игры футболисту стало плохо, он упал и не смог самостоятельно подняться. Эриксону тут же оказали экстренную помощь прямо на футбольном поле, а после госпитализировали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о спорсменах, которые умерли из-за проблем с сердцем во время соревнований.

Тема:
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