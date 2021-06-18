Слова Кристиана Эриксона после операции на сердце потрясли врача
У полузащитника сборной Дании случился сердечный приступ прямо во время матча с Финляндией 12 июня.
Фото: ТАСС / Сергей Бобылев
Двадцатидевятилетнему Кристиану Эриксону успешно провели операцию по установке подкожного кардиовертер-дефибриллятор (ИКД), который должен предотвращать аритмии и остановки сердца, сообщает РЕН-ТВ. Хирургическое вмешательство проходило в больнице «Ригсхоспиталет» в Копенгагене. Футболист уже пришел в себя и произнес первые слова, которые потрясли немецкого врача Йенса Кляйнфельда. Именно он передал их прессе.
«Черт, мне всего 29 лет!» — произнес Эриксон.
Полузащитника могут выписать уже сегодня. Кристиан Эриксен пережил сердечный приступ прямо во время матча между Данией и Финляндией в рамках Евро-2020, который прошел 12 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене. На 43-й минуте игры футболисту стало плохо, он упал и не смог самостоятельно подняться. Эриксону тут же оказали экстренную помощь прямо на футбольном поле, а после госпитализировали.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о спорсменах, которые умерли из-за проблем с сердцем во время соревнований.
- 18 июн
- Сборная Швеции в Петербурге реализовала пенальти и победила Словакию на Евро-2020
- 18 июн
- «Еще не успел осознать»: игрок сборной России по футболу Сафонов стал отцом
- 18 июн
- Россия — Дания на Евро-2020: все или ничего
- 18 июн
- Сборная Нидерландов вслед за сборной Италии вышла в плей-офф Евро-2020
- 17 июн
- В масках даже кони и голуби: какие ограничения из-за COVID-19 ввели в Петербурге
- 17 июн
- Руководство УЕФА запретило футболистам убирать бутылки спонсоров Евро из кадра
- 17 июн
- Украина прервала шестиматчевую серию поражений на Евро, победив Македонию
- 17 июн
- Футболисту сборной Дании Эриксену установят кардиостимулятор
- 17 июн
- Ковали победу на трибунах: как фанаты готовились и болели за сборную РФ на матче с финнами
- 17 июн
- Определился первый участник плей-офф Евро-2020
Читайте также
41%
-0.28 85.99
-0.71
Нашли ошибку?