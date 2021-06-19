🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака

Раки, сегодня вам нужно задействовать свою силу сопереживания и предоставить место для своего окружения в вашем сердце в это время неопределенности. Может быть, вы просто выслушаете их без каких-либо суждений или предубеждений. Может быть, вы вставите свои пять копеек. Может быть, вы поделитесь забавной историей из жизни, когда вы боролись с теми же проблемами. Оставайтесь на связи со своей высшей мудростью.

Логика — хорошая вещь, но слушали ли вы когда-нибудь свою интуицию, Близнецы? Может быть уже пришло время прозреть и сверкающими глазами окинуть мир вокруг вас, потому что самые великие секреты всегда скрыты в самых неожиданных местах. Те, кто не верит в магию, никогда не найдут ее. Позвольте себе получить любовное руководство, исходящее от ваших ангелов и гидов. Слова ободрения, которые они шепчут, помогут восстановить вашу веру в себя и выбранный путь.

Тельцам пора вспомнить о своей семье — не только о супруге, детях, братьях и родителях, но и о дальних родственниках. Может быть, пора провести давно намечавшееся семейное торжество? Так все наконец смогут пообщаться. А если вы находитесь в процессе помолвки или подготовки к свадьбе, то пора знакомиться и с новыми родственниками.

Все провожают вас заинтересованными взглядами, и этому есть причина, Овны! Но помните, что не все то золото, что блестит. Многие из новых поклонников не планируют оставаться с вами надолго. Одиноким Овнам, восстанавливающим душевные силы после болезненного разрыва, такое внимание может прийтись по душе, но не стоит им увлекаться. Тем из вас, кому сейчас нелегко, стоит помнить, что и это тоже пройдет.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 19 июня, когда растущая Луна находится в знаке Весов, представители многих знаков зодиака могут ощутить упадок сил. Вероятно будут возникать проблемы с решением деловых вопросов. Не исключены конфликты. Поэтому астрологи рекомендуют провести день вдали от забот. На пользу пойдет отдых на природе, или просто дома с книжкой.

♌ Лев

Каким вы хотите, чтобы вас запомнили, Львы? Какое наследие вы хотите оставить? Сейчас не время, чтобы играть безопасно. Подумайте о том, что поджигает вашу душу, и начните работать для достижения поставленной цели. Легко поддаться иллюзии, что следование по пути страсти не принесет денег в ваш банк. Но у Вселенной есть способ поддержать тех, кто воплощает смелость. Итак, сделайте первый шаг и оставьте остальное таинственным силам свыше.

Космический совет: следуйте по пути страсти.

♍ Дева

Почему мы так одержимы списками дел? Жизнь не тест производительности. Сойдите с беговой дорожки и послушайте, что говорит вам ваше тело, Девы. Замедление было необходимо. Учитывая, что мы находимся в периоде ретроградного Сатурна и Урана, вы можете обнаружить, что чувствуете себя довольно чувствительными к энергиям вокруг вас. Помните о том, кому вы отдаете свою энергию и что вы пускаете в свое пространство. Уход за собой важнее, чем когда-либо прежде.

Космический совет: пришло время для проверки вибраций.

♎ Весы

Вы слишком много на себя взвалили, Весы. Вы сильно перегружены работой, так что еще немного — и просто перестанете справляться со своими многочисленными обязанностями. Попробуйте делегирование, отказ от ряда дел, практикуйте отдых. Также подумайте, действительно ли вы занимаетесь тем, что приносит вам удовольствие.

Космический совет: сделайте шаг назад и оцените свою жизнь.

♏ Скорпион

Что, если следующее решение, которое вы примите, станет самым важным в вашей жизни, Скорпионы? Именно так нужно относиться к каждому событию, каждому размышлению, чтобы потом не было мучительно больно. А еще пора смириться, что «идеально» не будет никогда — полного совершенства просто не существует.

Космический совет: хватит корить себя за неправильные решения и поступки.

♐ Стрелец

Ничто не вечно, Стрельцы. Вспоминайте эту простую истину, когда думаете о любви и дружбе. Не переживайте, если кто-то решит покинуть вашу жизнь. Принимайте все чувства, которыми делятся с вами окружающие. И отвечайте им взаимностью. В сфере карьеры вы сможете реализовать какую-то грандиозную идею. Отпустите страхи о деньгах, которые стоят на вашем пути. Верьте, что финансы, которые вам нужны, скоро появятся. Космический совет: научитесь отпускать людей.

♑ Козерог

Пустите в свою жизнь любовь, Козероги. Ее не стоит бояться. Сегодня самый подходящий день для романтики и чувств. Главное помните, не стоит размениваться на тех людей, которые не готовы на поступки ради вас. Вселенная напоминает, что к открытым людям, которые четко формулируют свои желания, всегда приходит самое лучшее.

Космический совет: оставайтесь открытыми, несмотря ни на что.

♒ Водолей

Почему мы всегда хотим того, чего у нас нет? Оглянитесь вокруг, Водолеи. Вы начинаете выходные на высокой ноте в окружении друзей и семьи, которые радуются вашим победам, как своим собственным. Некоторые из вас могут готовиться к значительному событию такому, как свадьба или день рождения любимого человека. Вам нужен праздник, который запомнится на долгие годы.

Космический совет: обратите внимание на любовь в воздухе!

♊ Рыбы

Рыбы, звезды сулят вам надежду и исцеление. Это значит, что наконец-то день сложится для вас удачно. Все неприятности останутся в прошлом, и вы начнете совершенно новую жизнь. На вашем лице появится улыбка, которая притянет окружающих, а вслед за ними успех и счастье. Древнейшая прорицательница говорила: «Приходит свет, чтобы вернуть все, что украла тьма». Запомните эти слова. Впрочем, не забывайте, что надеяться только на судьбу — неправильно. Вы являетесь творцом собственной жизни, поэтому не бойтесь рисковать и нарушать правила. Ваше счастье только в ваших руках.

Космический совет: насладитесь благословением, которое дарит вам Вселенная.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 21 по 27 июня для всех знаков зодиака. Провидец Игорь Вечерский поведал, какие перемены и испытания падут на долю представителей зодиакального круга.