Рунический гороскоп на неделю с 21 по 27 июня для всех знаков зодиака

Рунический провидец Игорь Вечерский рассказал о том, что ждет представителей каждого знака зодиака на неделе с 21 по 27 июня. Эксперт уже многократно предсказывал важные события в жизни известных селебрити, а также мировые катастрофы. Редкий дар — видеть будущее при помощи рун, помогает ему предупреждать людей о возможных рисках, указывать им на неожиданные перемены в жизни.

Овен

Руны лагуз, эйваз и альгиз советуют на этой неделе прислушаться к своей интуиции, не совершать каких-то резких движений и скорее плавно и планомерно развивать существующие проекты. А также не бояться перемен, потому как в этот период времени вы можете безболезненно их совершить.

Телец

Руны дагаз, феху и перевернутый лагуз предупреждают о том, что в вашей материальной сфере могут произойти неожиданные изменения, касающиеся, в том числе и вектора развития. Если вы сами планируете совершить нечто непредсказуемое в вашей жизни, то этот период времени отлично подходит для перемен к лучшему.

Близнецы

Руны райдо, беркана и ансуз советуют не бояться перемен, двигаться только вперед и сумев наладить диалог с самим собой, приобрести новые возможности. Этот промежуток времени дарует вам отличный потенциал для новых и текущих дел.

Рак

Руны перевернутая ансуз, перевернутый манназ и перевернутая беркана не советуют в этот промежуток времени пускаться в авантюры и совершать действия с непредсказуемым результатом. Потому как накопился достаточно большой объем потенциальных вызовов и в этот промежуток времени скорее следует переосмыслить течение текущих в вашей жизни процессов, чтобы обезопасить себя в будущем.

Лев

Руны перевернутая вуньо, эйваз и эваз дают вам хорошие возможности для налаживания партнерских отношений в будущем, которые помогут вам изменить ситуацию и приобрести новые возможности, возможно вм придется покинуть свою зону комфорта.

Дева

Руны хагалаз, йера и перевернутый отал советуют обратить внимание на сферу своей деятельности. Поскольку дела могут пойти непредсказуемым образом и потребовать от вас достаточного количества усилий. Тем не менее, этот промежуток времени может помочь вам переосмыслить и понять наиболее эффективные способы взаимодействия.

Весы

Руны манназ, эйваз и ансуз говорят о том, что в этот период многое зависит от межличностных отношений. Вы сумеете наладить отношения, избавитесь от вредных людей, которые могут влиять негативным образом на текущие в вашей жизни процессы.

Скорпион

Руны перевернутая феху, йера и перевернутый отал говорят о том, что финансовые сложности потребуют достаточных усилий, если таковые возникнут, то же самое относится и к сфере увеличения материальных ресурсов. Однако эта работа, потребовав достаточное количество усилий, обязательно принесет свои плоды.

Стрелец

Руны эйваз, уруз и перто дабт вам очень хороший потенциал для того, чтобы совершить переход на более эффективный уровень взаимодействия. То есть, если вы планировали совершить какие-то поступки, направленные на улучшение сфер вашей жизни, этот период подойдет лучше всего.

Козерог

Руны манназ, перевернутая перто и иса советуют хранить информацию, которая должна быть доступна только вам, не распространять ее и держать, как говорится язык за зубами. Действовать нужно, сугубо ориентируясь на себя.

Водолей

Руны перевернутая феху, наутиз и тейваз предупреждают о том, что ваши амбициозные планы потребуют достаточных вложений и сил, а также анализа существующей реальности. То есть, вам придется в некотором роде переоценить собственные возможности, которые не были учтены на данный момент.

Рыбы

Руны хагалаз, гебо и йера советуют в своих усилиях обращать внимание на необходимость поддержки партнеров, выстраиванию эффективных союзов. Потому как от этих факторов будет зависеть успех, который для вас вполне реален и легко достигаем.

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