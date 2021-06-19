Алла Пугачева впервые спела после своего ухода со сцены — видео

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Карина Исхакова
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Примадонна исполнила свой хит «Прости, поверь» в дуэте с Игорем Николаевым.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram @jasmin

Алла Пугачева после своего ухода со сцены уже много лет не исполняла свои хиты, на всех концертных вечерах примадонна обычно сидит в зрительном зале, микрофон берет в руки лишь для того, чтобы произнести пламенную речь. В честь дня рождения супруга Алла Борисовна впервые сделала исключение, сообщает сайт Teleprograma.pro.

Во время празднования 45-летия Максима Галкина примадонна вместе с Игорем Николаевым исполнила свой хит «Прости, поверь». К звездному дуэту присоединился и сам именинник. Гости тоже подпевали артистам и снимали музыкальный подарок примадонны на видео, которое потом выложил на своей странице в Instagram один из приглашенных. 

С 45-летием известного пародиста и шоу-мена пришли поздравить знаменитые коллеги, среди которых были Кристина Орбакайте, Лайма Вайкуле, Николай Басков, Александр Ревва, Гарик Харламов, Настя Ивлеева и многие другие звезды российского шоу-бизнеса. 

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором Галкин страстно поцеловал Пугачеву во время празднования своего 45-летия.

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