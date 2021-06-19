Видео: Галкин страстно поцеловал Пугачеву во время празднования своего юбилея

Гости вечеринки, посвященной 45-летию юмориста Максима Галкина, стали свидетелями пылкой любви юбиляра к своей супруге — Примадонне российской эстрады Алле Пугачевой. На кадрах с шикарного празднества, организованного в элитном московском ресторане, видно, как Галкин и Пугачева, не обращая внимания на множество гостей вокруг, сливаются в долгом страстном поцелуе.

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Поздравить юмориста и телеведущего с юбилеем собрались звезды всех жанров возрастов: эстрадные исполнители Николай Басков и Лайма Вайкуле, певица Жасмин, рэпер Баста, комики Александр Ревва и Гарик Харламов, телеведущая и звезда соцстей Настя Ивлеева и многие другие.

Максиму Галкину 18 июня исполнилось 45 лет. С теплыми пожеланиями к нему обратились и многочисленные поклонники, и звезды шоу-бизнеса — актеры, музыканты, продюсеры. Самые трогательные слова в адрес именинника произнесла его супруга — народная артистка СССР Алла Пугачевой.

«Каждый день я благодарю небеса, а ты знаешь мою связь с ними, что ты пришел в мою жизнь. Я все время была на сцене и думала, что она меня с кем-то свяжет и сцена дала мне тебя. Я помню те моменты, когда ты очень мне не понравился, не знаю почему… Но я видела тебя во сне. Я знала, что ты ко мне придешь и сделаешь мою жизнь удивительной», — сказала Примадонна на глазах многочисленной публики.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, дочь Пугачевой певица Кристина Орбакайте на своей странице в Instagram опубликовала поздравительное видеообращение к Максиму Галкину, напомнив подписчикам о его таланте пародиста.