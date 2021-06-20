«Всем добрый день»: госпитализированный с COVID-19 Андрей Соколов вышел на связь
О том, что у него выявили коронавирусную инфекцию 58-летний актер сообщил поклонникам 16 июня и больше от него не было вестей.
Фото: Instagram @andreysokolov.as
Госпитализированный четыре дня назад 58-летний народный артист РФ, актер и режиссер Андрей Соколов наконец вышел на связь с поклонниками. Несколько минут назад на его странице в Instagram появился пост, в котором он поблагодарил всех за беспокойство и слова поддержки и рассказал о своем самочувствии.
«Всем добрый день. Спасибо за слова поддержки. Пока в больничке. Все будет хорошо», — написал секс-символ 90-х, сопроводив публикацию архивным фото.
Поклонники засыпали звезду пожеланиями скорейшего выздоровления и не терять бодрости духа.
«Обязательно! Снимем в новой студии с тобой программу, а зимой на охоту! Так что Андрюха, болеть не наша тема! Выздоравливай и вперед!!!» — поддержал друга журналист и ведущий программ «Мужской разговор» и «Аргументы недели» Юрий Мильчинский.
Как сообщал 5-tv.ru, о том, что у него выявили коронавирусную инфекцию Андрей Соколов сообщил поклонникам 16 июня и больше от него не было вестей.
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