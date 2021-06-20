«Всем добрый день»: госпитализированный с COVID-19 Андрей Соколов вышел на связь

Госпитализированный четыре дня назад 58-летний народный артист РФ, актер и режиссер Андрей Соколов наконец вышел на связь с поклонниками. Несколько минут назад на его странице в Instagram появился пост, в котором он поблагодарил всех за беспокойство и слова поддержки и рассказал о своем самочувствии.

«Всем добрый день. Спасибо за слова поддержки. Пока в больничке. Все будет хорошо», — написал секс-символ 90-х, сопроводив публикацию архивным фото.

Поклонники засыпали звезду пожеланиями скорейшего выздоровления и не терять бодрости духа.

«Обязательно! Снимем в новой студии с тобой программу, а зимой на охоту! Так что Андрюха, болеть не наша тема! Выздоравливай и вперед!!!» — поддержал друга журналист и ведущий программ «Мужской разговор» и «Аргументы недели» Юрий Мильчинский.

Instagram @andreysokolov.as

Как сообщал 5-tv.ru, о том, что у него выявили коронавирусную инфекцию Андрей Соколов сообщил поклонникам 16 июня и больше от него не было вестей.

Он выложил результаты медицинского обследования и отметил, что «пополнил армию ковидных». Актер пояснил, что все мероприятия с его участием в ближайшее время отменяются. Однако с присущим ему оптимизмом заметил: еще немного — и он точно встанет на ноги.