«Всем добрый день»: госпитализированный с COVID-19 Андрей Соколов вышел на связь

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Светлана Шевченко
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О том, что у него выявили коронавирусную инфекцию 58-летний актер сообщил поклонникам 16 июня и больше от него не было вестей.

«Всем добрый день»: госпитализированный с COVID-19 Андрей Соколов вышел на связь

Фото: Instagram @andreysokolov.as

Госпитализированный четыре дня назад 58-летний народный артист РФ, актер и режиссер Андрей Соколов наконец вышел на связь с поклонниками. Несколько минут назад на его странице в Instagram появился пост, в котором он поблагодарил всех за беспокойство и слова поддержки и рассказал о своем самочувствии.

«Всем добрый день. Спасибо за слова поддержки. Пока в больничке. Все будет хорошо», — написал секс-символ 90-х, сопроводив публикацию архивным фото.

Поклонники засыпали звезду пожеланиями скорейшего выздоровления и не терять бодрости духа.

«Обязательно! Снимем в новой студии с тобой программу, а зимой на охоту! Так что Андрюха, болеть не наша тема! Выздоравливай и вперед!!!» — поддержал друга журналист и ведущий программ «Мужской разговор» и «Аргументы недели» Юрий Мильчинский.

Instagram @andreysokolov.as

Как сообщал 5-tv.ru, о том, что у него выявили коронавирусную инфекцию Андрей Соколов сообщил поклонникам 16 июня и больше от него не было вестей.

Он выложил результаты медицинского обследования и отметил, что «пополнил армию ковидных». Актер пояснил, что все мероприятия с его участием в ближайшее время отменяются. Однако с присущим ему оптимизмом заметил: еще немного — и он точно встанет на ноги.

Секс-символ 90-х уточнял, что чувствовал себя неважно только в первые сутки появления коронавирусных симптомов. Он добавил, что самоизолировался и соблюдает все меры безопасности.

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