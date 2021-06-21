Обладатели какой группы крови чаще тяжелее других переносят коронавирус?

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Егор Измалкин
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Исследователи считают, что возможность приобрести какой-либо недуг зависит от группы крови.

Обладатели какой группы крови чаще тяжелее других переносят коронавирус?

Фото: Depositphotos / Vonschonertagen

Тема:
Эпидемия коронавируса

Взаимосвязь группы крови с наличием различных заболеваний, в том числе и коронавирусом, выявила международная группа исследователей из Европы, КНР и США. Об этом пишут «Аргументы и Факты».

Специалисты определили, что меньше всего подвержены заболеваниям обладатели первой группы крови. Она лучше других защищает организм от заражения COVID-19. Ее обладатели на 26% реже заболевают им. Что касается второй группы, то ее носители подвержены более тяжелому течению коронавируса. Ученые подчеркнули, что такая тенденция не означает, что люди со второй группой однозначно будут переносить инфекцию в тяжелой форме — определяющую роль скорее сыграет, есть ли такие отягчающие факторы, как сахарный диабет, гипертония, ожирение и прочие хронические заболевания.

А в Каролинском институте в Стокгольме установили, что первая группа крови менее подвержена и другим болезням, например, саркодиозом, поражающим легкие. Однако носители первой группы крови чаще других страдают от рака щитовидной железы, камней в почках и мочеточниках.

При этом, утверждают ученые, группа крови не является настолько же определяющим фактором, как образ жизни. Намного страшнее наличие вредных привычек и наследственных заболеваний. Исследования показывают, что взаимосвязь между группой крови и конкретными недугами существует, однако она не является главной.

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