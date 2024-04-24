Начинаются бессимптомно: каких болезней нужно как огня опасаться пенсионерам

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 17 0

Гериатр Фесенко: гипертония — одна из главных болезней среди людей старше 65 лет

Начинаются бессимптомно: каких болезней нужно как огня опасаться пенсионерам

Фото: Афонина Елена / ТАСС

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Вовремя выявленные недуги — это возможность на долгие годы сохранить высокое качество жизни.

В пожилом возрасте несмертельные сами по себе заболевания могут обернуться непоправимыми последствиями. Поэтому важно контролировать свое состояние и проверять здоровье.

Заведующая кафедрой терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, кандидат медицинских наук Эльвира Фесенко рассказала aif.ru, какие недуги наиболее опасны для людей старше 65 лет.

В первую очередь риски связаны с проблемами сердечно-сосудистой системы. С годами растет опасность развития ишемической болезни сердца и закупорки сосудов, ответственных за его кровоснабжение.

Кроме того, пациенты на пенсии часто сталкиваются с гипертонией. Ее самая главная неприятная особенность — бессимптомное течение на ранних стадиях, которое может длиться довольно долго. Поэтому если возникают, хоть и не каждый день, боли в груди, височной и затылочной частях головы, если сбивается ритм пульса, и появляется тревога, лучше сразу записаться на прием к своему лечащему врачу.

Чтобы избежать перегрузки сердца из-за высокого давления, а также снизить вероятность инсульта или инфаркта. Пенсионерам нужно беречь и опорно-двигательный аппарат.

Опасными для них Фесенко назвала остеопороз и артрит. Риски представляет также сахарный диабет второго типа, он влечет за собой проблемы с поджелудочной железой.

Нередко у пожилых развивается катаракта, современная медицина решает и этот вопрос, и результат тем лучше, чем раньше обнаружен недуг. Важно беречь нервную систему, так как ее истощение в преклонных годах может проявляться пугающим симптомом — потерей памяти.

Не стоит недооценивать краткосрочные сигналы — это повод пройти обследование. Своевременная диагностика и корректное лечение позволяют избежать будущей беспомощности.

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