Ритуалы на богатство: Как в день летнего солнцестояния привлечь много денег?

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Егор Измалкин
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21 июня — особенная дата с сильной энергетикой. В народе верили, что в этот день можно приумножить свое финансовое состояние.

Ритуалы на богатство: Как в день летнего солнцестояния привлечь много денег?

Фото: Depositphotos / pinkasevich

День летнего солнцестояния 21 июня, согласно поверьям, позволяет привлечь в свою жизнь успех и удачу, связанную с деньгами. Для этого необходимо провести ритуалы, которые могут повлиять на материальное состояние в семье. При этом перед ними необходимо надеть наряды желтого цвета.

Согласно народным традициям, во-первых, стоит взять красную свечу, поставить ее на подоконник, затем золотое украшение, например, цепочку с кулоном, провести перед свечой и сказать  слова: «Как горит свеча, так удачу призываю, и финансы привлекаю». Потом необходимо надеть ее на шею и лечь спать. Свечу при этом оставляют гореть. Утром надо положить под порог золотые монеты.

Во-вторых, если есть денежное дерево, нужно скрутить в трубочку несколько купюр и воткнуть между веточками. Благодаря ему, деньги в доме будут только прибавляться.

Для привлечения достатка в семейную жизнь, нужно также налить ранним утром воду в прозрачную миску, опустить в нее монеты и сказать такие слова: «Как вода течет, так удачу призываю, пусть избавляться ненастья, в семье будет удача, и денег в придачу». Воду немного отпивают, и оставляют стоять до 22 июня, затем выливают под денежное дерево вместе с монетами.

Также можно взять золотые украшения и положить их на подоконник. Благодаря солнцу, они зарядятся и привлекут финансы. После этого, украшения надевают и носят в течение недели, снимая только во время купания.

Кроме того, можно взять самую большую купюру и положить ее в новый кошелек. Деньги должны лежать на протяжении всей недели. Это позволит деньгам не покидать дом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как солнцестояние повлияет на знаки зодиака на неделе с 21 по 27 июня.

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