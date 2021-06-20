Выдыхаем: как солнцестояние повлияет на знаки зодиака на неделе с 21 по 27 июня?

Звезды каждому дают шанс изменить свою жизнь и сделать ее по-настоящему счастливой. Такое время наступит уже совсем скоро — готовьтесь закладывать фундамент будущих побед на неделе с 21 по 27 июня 2021 года. По словам астролога Алены Никольской ближайшие семь дней пройдут под девизом: «Выдыхай!». Неделя будет гораздо более спокойной и гармоничной, чем предыдущие две. Кроме того, она начнется с двух очень важных событий.

«Во-первых, Солнце у нас перебралось в знак Рака. Это очень мягкий, комфортный и невероятно душевный знак. У нас будут зашкаливать эмоции, а Венера, которая находится в благоприятных аспектах к Урану, будет заставлять нас влюбляться в людей интересных и нестандартных. Поэтому, когда вы с кем-то знакомитесь, помните, что сейчас вас будет очаровывать магия необычного человека», — предупреждает Никольская.

21 июня — день летнего солнцестояния. Это очень важная дата, когда можно и нужно делать определенные ритуалы, привлекающие удачу и позитивные события. В этот день, так же как и на Масленицу, пекут блины. Дело в том, что наши предки очень трепетно относились ко всему, что связано со знаком Солнца, а блины за счет своей формы олицетворяют именно его.

Если вы хотите, чтобы ваше желание исполнилось, если стремитесь укрепить семейные узы, когда будете замешивать опару для блинчиков, расскажите этой опаре (нужна именно опара, а не тесто для выпечных блинов) про то, как вы любите, как дорожите всем, что имеете. А потом спокойно, в позитивном настрое готовьте и угощайте своих домашних.

«На этой неделе у нас с вами активный Марс. Он вошел в знак Льва и будет там находиться какое-то время. При этом Марс довольно напряженный в аспекте с Ураном, поэтому будьте аккуратны и старайтесь быть чуть-чуть подальше от больших скоплений людей и всех колюще-режущих предметов. Помните, что человеческий фактор никто не отменял, и могут быть разные непредсказуемости вплоть до взрывов и пожаров. Берегите себя и своих близких», — остерегает астролог.

По словам Алены Никольской, важным днем недели будет и четверг, 24 июня. Дату ознаменует полнолуние — это будет отличное время для закладывания основы будущих проектов. Все, что вы тщательно запланируете в этот день, реализуется в ближайшие четыре недели. Хорошо подумайте, что хотели бы изменить в жизни. В период с 21 по 7 июня у вас будет шанс преломить судьбу и запустить романтические и карьерные перспективы в нужном направлении.

«В конце недели Венера перейдет в знак Льва. Знак очень яркий, демонстрационный, поэтому, когда вы будете что-то покупать, а вы захотите это сделать, потому что Меркурий уже развернется и будет двигаться директно, думайте, что вы хотите купить — желание транжирить деньги будет огромным. Сначала взвесьте, надо ли вам это, и только потом покупайте. Если это действительно стоящая вещь, она вас будет радовать очень долго. В целом — выдыхаем! Эта неделя будет гораздо более позитивной, чем предыдущая», — добавила Никольская

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