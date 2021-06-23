Леонтьев перестал появляться на публике после нескольких тяжелых операций

Известный российский певец Валерий Леонтьев пропустил церемонию вручения премии МУЗ-ТВ, чем вызвал беспокойство поклонников. На красных дорожках и в сети балом правят юные блогеры, тогда как мастодонт отечественной эстрады уже довольно долгое время не показывается на публике.

Как удалось выяснить вездесущим журналистам, у исполнителя начались серьезные проблемы со здоровье. Ему даже пришлось менее чем за полгода перенести несколько тяжелых операций.

«В марте Леонтьеву оперировали глаза, поэтому он пока воздерживается от выходов в свет. А до этого, минувшей зимой, у него была тяжелая операция на ногах. Больные колени его беспокоят с начала „нулевых“», — приводит слова друзей артиста сайт KP.RU.

Тогда во время родного из выступлений, проделывая экстремальные танцевальные па, повредил мениск на одной ноге, а вскоре и на второй. Проблемы с глазами у артиста тоже давние — еще в девяностых из-за неудачной пластической операции его веки перестали закрываться полностью, из-за чего возникли проблемы как со сном, так и с самими глазными яблоками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники не узнали исхудавшего Валерия Леонтьева, а в день рождения певца музыкант и продюсер Игорь Крутой признался, что Леонтьев вызывает у него жалость.