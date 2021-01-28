Игорь Крутой показал на видео постаревших Валерия Леонтьева с супругой

Композитор Игорь Крутой показал в своем Instagram видео с семейного ужина, главными гостями которого стали певец Валерий Леонтьев с женой Людмилой Исакович. Супруга артиста уже много лет живет в США и избегает публичных мероприятий.

Игорь Крутой очень тепло отозвался о 71-летнем товарище и назвал его «гениальным артистом, порядочнейшим человеком, ранимым, преданным и открывающим свою душу немногим».

«Вы не представляете, насколько Валерик велик в своих познаниях литературы, живописи, кино… Так бывает, что зачастую артист, жизнь которого протекает на виду у миллионов людей, может быть очень скромным и… немного одиноким. И я рад, что в этот вечер Валерик оттаял душой, смеялся и шутил, как в наши добрые времена», — написал композитор в своем микроблоге.

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Застолье, которое прошло в ресторане с шикарным видом на яхт-клуб, также посетили мать Крутого Светлана, жена Ольга, дети и внучка.

66-летний Игорь Крутой и 71-летний Валерий Леонтьев уже долгие годы живут на две страны: Россию и США. У исполнителя «Казановы» в Штатах находится супруга Людмила Исакович, с которой поп-певец состоит в браке уже 48 лет. У композитора за океаном — жена Ольга, мать Светлана Семеновна, 17-летняя дочь Александра, 34-летняя падчерица Виктория и внучка Деми Роуз.

Ранее 5-tv.ru писал, что композитор Игорь Крутой совершил крайне смелый поступок. Он решил сделать татуировку — а все для того, чтобы порадовать свою дочь Александру.