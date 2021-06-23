Бомбометание и стрельба: Британский эсминец нарушил границу РФ в Черном море

Эсминец УРО «Дефендер» ВМС Великобритании нарушил границу России и вошел в территориальные воды на три километра в районе мыса Фиолент. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«В 11.52 23 июня с. г. эсминец УРО „Дефендер“ ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на три километра», — говорится в сообщении.

Экипаж корабля-нарушителя не реагировал на предупреждения о применении оружия из-за нарушения госграницы. После чего в 12.06 и 12.08 было произведены выстрелы с пограничного сторожевого корабля. Еще через 11 минут по курсу движения эсминца было произведено предупредительное бомбометание четырьмя осколочно-фугасными бомбами с самолета Су-24м.

И лишь еще через четыре минуты совместными действиями сил пограничной службы ФСБ и Черноморского флота британский корабль покинул воды Российской Федерации.

К слову, это уже не первый инцидент с британскими кораблями в Черном море. Как сообщал ранее 5-tv.ru, осенью 2020 года нагло зашел в территориальные воды близ Крыма эсминец D35 Dragon.