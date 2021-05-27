Шел внаглую: как пограничники выдворяли эсминец Британии из вод РФ?

Не всегда иностранные партнеры России ведут себя адекватно и прилежно, как о том рассказывают. Порой их самоуверенности нет предела. Касается это не только политических заявлений, но и откровенного нарушения всех мыслимых и немыслимых международных правил. Так, например, пограничники до сих пор помнят, как осенью 2020 года в территориальные воды страны нагло зашел эсминец ВМС Британии — пришлось выдворять силой.

В интервью первый замдиректора Федеральной службы безопасности, руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов рассказал подробности вопиющего инцидента. Он заметил, что события разворачивались в районе полуострова Крым. Британский D35 Dragon смело бороздил просторы Черного моря и даже не думал выходить из российских вод.

«Несмотря на поступившее предупреждение о недопустимости захода, <…> эсминец пересек государственную границу РФ в районе мыса Херсонес, воспользовавшись правом мирного прохода. На требования немедленно покинуть территориальное море России капитан эсминца заявил о плохом приеме сигнала», — цитирует Кулишова РИА Новости.

Непослушных иностранцев были вынуждены вытеснять. В спецоперации задействовали Военно-морской флот и Воздушно-космические силы России. Благодаря отработанной тактике и слаженным действиям сторон, британский военный корабль удалось быстро выдворить в нейтральные воды.

В завершение рассказа генерал армии подчеркнул, что российские пограничники пристально отслеживают «недружественную» деятельность иностранных коллег у госграниц России и всегда готовы к решению задач любой сложности.

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