Энергия для созидания: как Клубничная Луна повлияет на все знаки зодиака?

Живописное летнее полнолуние под названием Клубничная Луна, которое состоится в 15-й день лунного календаря (24 июня) в 21:40 по московскому времени, станет моментом эмоционального предела и избытка энергии для многих знаков зодиака. Чтобы эти силы не стали разрушительными, нужно обдумывать каждый поступок и держать себя в руках, считает специалист по западной астрологии и лунному календарю Татьяна Карпенко.

«Полнолуние пройдет в четвертом градусе практичного Козерога. Сопровождается это полнолуние гармоничным аспектом Луны и Юпитера, что дает удачу в делах, щедрость, заряжает оптимизмом. Сферы влияния полнолуния на оси Рак-Козерог — это семья, дом, работа и карьера. Но вместе с положительными аспектами также образуются напряженные конфигурации, сложные: Венера в оппозиции с Плутоном, который любит все разрушать, трансформировать, и Сатурн, который управляет знаком Козерога в полнолуние, находятся в напряженном взаимодействии с импульсивным Марсом и непредсказуемым Ураном», — поведала эксперт.

Татьяна Карпенко предупредила, что в момент полнолуния эмоциональность большинства представителей астрологического круга достигнет максимума, поэтому появится угроза одним неосторожным словом или поступком спровоцировать жаркий конфликт. Последствия такого столкновения могут быть печальными и необратимыми. Обиды, нанесенные в этот период, не забываются очень долго, а порой и никогда.

«Нужно постараться взглянуть на эту ситуацию взвешенно и абстрагированно, чтобы не стать энергетически истощенным. И как раз на транзите Луны по Козерогу люди становятся более сдержанными, способными контролировать свои эмоции, отстраненными. Это очень хорошо для работы и карьеры, потому что усиливается потребность в работе, усиливается чувство ответственности, люди становятся более дисциплинированными, готовыми терпеть трудности, временные неудобства, упорными», — пояснила Карпенко.

В семейных отношениях могут возникнуть трения и недопонимание. Они будут связаны в первую очередь с нежеланием поставить себя на место другого человека, проявить заботу о ближнем, сострадание. Поэтому представителям каждого астрологического символа нужно приложить все усилия к сохранению баланса между домашним очагом, общественной жизнью и карьерой.

«Козерог — это земной знак, и на таком транзите хорошо заниматься посадками, земельно-имущественными вопросами, связанными со строительством, уборкой, наведением порядка во всем, структурированием чего-либо. Наибольшее влияние почувствуют люди, рожденные в первой декаде кардинальных знаков — это Овен, Весы, Рак и Козерог… В полнолуние наша энергия находится на пике, направьте ее на созидание», — сказала Карпенко.

Эксперт добавила, что период полнолуния неблагоприятен для проведения хирургических операций и манипуляций, удаления камней из внутренних органов. Также не рекомендуется вмешательство в костную систему, любого рода нарушение ее целостности. Даже с целью лечения. Лучше все подобные процедуры отложить на более поздний срок. Особенно это касается Козерогов.

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