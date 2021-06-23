Алые Паруса 2021– прямая трансляция

Энергия для созидания: как Клубничная Луна повлияет на все знаки зодиака?

|
Рита Цветкова
Эксклюзив 1 854

Эксперт по лунному календарю рассказала, как стоит вести себя представителям астрологического круга 24 июля, а также какие риски несет полнолуние в этот день.

Фото, видео: Depositphotos / artshock; 5-tv.ru

Живописное летнее полнолуние под названием Клубничная Луна, которое состоится в 15-й день лунного календаря (24 июня) в 21:40 по московскому времени, станет моментом эмоционального предела и избытка энергии для многих знаков зодиака. Чтобы эти силы не стали разрушительными, нужно обдумывать каждый поступок и держать себя в руках, считает специалист по западной астрологии и лунному календарю Татьяна Карпенко.

«Полнолуние пройдет в четвертом градусе практичного Козерога. Сопровождается это полнолуние гармоничным аспектом Луны и Юпитера, что дает удачу в делах, щедрость, заряжает оптимизмом. Сферы влияния полнолуния на оси Рак-Козерог — это семья, дом, работа и карьера. Но вместе с положительными аспектами также образуются напряженные конфигурации, сложные: Венера в оппозиции с Плутоном, который любит все разрушать, трансформировать, и Сатурн, который управляет знаком Козерога в полнолуние, находятся в напряженном взаимодействии с импульсивным Марсом и непредсказуемым Ураном», — поведала эксперт.

Татьяна Карпенко предупредила, что в момент полнолуния эмоциональность большинства представителей астрологического круга достигнет максимума, поэтому появится угроза одним неосторожным словом или поступком спровоцировать жаркий конфликт. Последствия такого столкновения могут быть печальными и необратимыми. Обиды, нанесенные в этот период, не забываются очень долго, а порой и никогда.

«Нужно постараться взглянуть на эту ситуацию взвешенно и абстрагированно, чтобы не стать энергетически истощенным. И как раз на транзите Луны по Козерогу люди становятся более сдержанными, способными контролировать свои эмоции, отстраненными. Это очень хорошо для работы и карьеры, потому что усиливается потребность в работе, усиливается чувство ответственности, люди становятся более дисциплинированными, готовыми терпеть трудности, временные неудобства, упорными», — пояснила Карпенко.

В семейных отношениях могут возникнуть трения и недопонимание. Они будут связаны в первую очередь с нежеланием поставить себя на место другого человека, проявить заботу о ближнем, сострадание. Поэтому представителям каждого астрологического символа нужно приложить все усилия к сохранению баланса между домашним очагом, общественной жизнью и карьерой.

«Козерог — это земной знак, и на таком транзите хорошо заниматься посадками, земельно-имущественными вопросами, связанными со строительством, уборкой, наведением порядка во всем, структурированием чего-либо. Наибольшее влияние почувствуют люди, рожденные в первой декаде кардинальных знаков — это Овен, Весы, Рак и Козерог… В полнолуние наша энергия находится на пике, направьте ее на созидание», — сказала Карпенко.

Эксперт добавила, что период полнолуния неблагоприятен для проведения хирургических операций и манипуляций, удаления камней из внутренних органов. Также не рекомендуется вмешательство в костную систему, любого рода нарушение ее целостности. Даже с целью лечения. Лучше все подобные процедуры отложить на более поздний срок. Особенно это касается Козерогов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из знаков зодиака в корне изменит свою жизнь в июне 2021 года.

Читайте также

+24° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
72.67
-0.50 86.71
-0.36
Энергия для созидания: как Клубничная Луна повлияет на все знаки зодиака?

Последние новости

16:28
Индийские ученые заявили о «молниеносной» заразности штамма «Дельта плюс»
16:19
«Не травмируйте детей!» — Собчак о впечатлениях от похода с сыном в зоопарк
16:10
«И куда идти?»: Путин указал на недостатки работы правительства в сфере туризма
15:56
Скончался сообщивший о полете Гагарина в космос диктор Виктор Балашов
15:51
Макеевой стало плохо во время записи ток-шоу — актриса сбежала из студии
15:43
Ученые нашли способ избавиться от седины без краски

Сейчас читают

Бомбометание и стрельба: Британский эсминец нарушил границу РФ в Черном море
Изысканный вкус и утонченные манеры: кто из знаков зодиака — истинные леди?
Алкогольный гороскоп: сколько выпивают и как напиваются разные знаки зодиака
Очевидец снял первый взрыв на складе пиротехники в Москве с близкого расстояния

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака