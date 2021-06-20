Клубничная Луна: кто из знаков зодиака изменит свою жизнь в июне 2021 года

Во второй половине июня 2021 года Луна перейдет в знак Девы, а позже пройдет вдоль созвездия Стрельца и подарит некоторым знакам зодиака шанс начать новую жизнь — запустить выгодный проект, открыть собственный бизнес и совершить долгожданный скачок по карьерной лестнице. Щедрое ночное светило в Стрельце вдохновит на обновление внешнего образа и личностный рост, а также поможет наладить романтические отношения.

Лев

Один из везунчиков июня — Лев. Представители этого знака проявят небывалую целеустремленность и получат возможность проявить себя в профессиональном плане. Звезды даруют им не только шанс на реализацию потенциала и обогащение, но и посодействуют разрешению конфликтов, даже самых острых и затяжных. Львов ждут успешные сделки, полезные знакомства, любое начинание будет приносить удовольствие и достойные дивиденды.

Рак

Раки, если будут внимательны и сконцентрированы, поймут, чего хотят от жизни на самом деле. В помощь им Вселенная пошлет множество знаков, главное — разглядеть, не упустить! Многие представители знака рассчитаются с долгами и найдут способ зарабатывать больше, причем на интересной работе или в перспективном краткосрочном проекте. Увлеченные карьерой Раки могут позабыть о близких, обидеть их. Важно не поддаваться агрессивной энергетике Луны в Стрельце и уделить внимание любимым людям. Это позволит улучшить качество жизни. В конце июня также возможны интересные знакомства, бурные романы и даже серьезные отношения с перспективой брака.

Овен

Высшие силы сделают все возможное, чтобы Овны начали новый этап жизни с чистого листа. Они будут активно сигнализировать, поэтому нужно сконцентрироваться, чтобы расшифровать послания. Прислушивайтесь к своей интуиции — именно она является главным средством связи со Вселенной. Тогда обогатиться и обрести новый внушительный статус будет легко. Также Овнов ждут вещие сны. Постарайтесь запомнить образы, приходящие по ночам: если их верно интерпретировать, можно раскрыть секрет будущего благополучия. Интуиция станет вашим самым верным помощником в ближайшие дни.

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