Мощное полнолуние: какие ритуалы на привлечение денег и счастья делать 24 июня?

Могут ли желания сбываться? Безусловно, если в них очень сильно верить и в день делать хотя бы один маленький шажок навстречу мечте. Уникальный шанс приблизить момент осуществления задуманного выпадает жителям Земли сегодня, 24 июня, в полнолуние.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru астролог, эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова рассказала о необычных ритуалах, совершив которые в домашних условиях, можно навсегда привлечь к себе удачу. Почти все манипуляции важно производить начиная с 21:40 по московскому времени — с этого часа Луна становится похожей на огромный лучезарный диск.

На деньги

Чтобы в семье всегда водились деньги, конечно, нужно много и упорно работать. Однако есть ситуации, когда с финансами просто не везет: то заказчик попадется недобросовестный, то уволят без причины. Снизить все эти риски поможет один простой, но очень мощный ритуал.

Следует взять самый любимый кошелек, набить его купюрами и монетками до отказа. Так, чтобы трещал по швам. Затем положить на подоконник таким образом, чтобы свет от Луны на него попадал. Никаких причитаний и заклятий: просто дайте вещице насытиться положительной энергией и зарядить все домашние деньги.

«Очень важный момент: сутки после этого ритуала нельзя брать деньги из кошелька», — подчеркнула эксперт.

На желание

Чтобы сбылось любое желание, особенно, касающееся финансовых неприятностей или проблем в личной жизни, необходимо зарядить энергией воду. В час X в прозрачный — стеклянный или хрустальный — стакан нужно налить питьевой воды, положить в него серебряную монетку, ложечку или украшение и оставить на ночь под лунным светом.

«Утром возьмите стакан, выпейте воду и загадайте свое желание», — продолжает Елена Егорова.

На недвижимость

Астролог отметила, что напророчить можно не только счастье, удачу и финансовое благополучие, но даже недвижимость. Для этого достаточно произвести лишь пару-тройку легких манипуляций — под силу каждому!

За несколько минут до момента X на листе следует нарисовать квартиру, дом, дачу — любое жилище, которое интересует. Рядом прописать, что именно на картинке и чего конкретно желаете. Например, «Это мой двухэтажный дом», «Это моя новая четырехкомнатная квартира». Затем бумагу стоит свернуть один раз и поместить под стакан с «серебряной» водой. Оставить в таком положении до утра, а после убрать в укромное местечко.

«Ваши желания обязательно осуществятся, потому что сейчас приходит самый волшебный, мощный, энергетически заряженный день, который даст вам огромную силу и поделится своей энергией для того, чтобы все получилось», — подчеркнула эксперт.

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