Журналист BBC опубликовал видео с борта эсминца «Дефендер» у берегов Крыма

Журналист BBC Джонатан Бил опубликовал в сети видео с британского эсминца «Дефендер», который накануне вторгся в территориальные воды РФ у берегов Крыма. Корабль российской береговой охраны после проигнорированного предупреждения произвел предупредительные выстрелы, а поднявшийся в воздух Су-24 — «предупредительное бомбометание» по курсу движения британских военных. Вторженцы намек в виде четырех осколочно-фугасных бомб поняли и ретировались.

Видео Джонатана Била демонстрирует живописный полет российского бомбардировщика над эсминцем "Дефендер", на нем также слышны выстрелы. Помимо этого, по записи ясно, что британские военные слышали предупреждения со стороны россиян. Сам предупредительный огонь, что стал единственным действенным методом изгнать нарушителей в кадр не попал. Зато видно, как после него экипаж судна "Дефендер" засуетился и поспешил покинуть территорию РФ.

Именно Джонатан Бил опроверг заявление представителей Минобороны Великобритании о том, что выстрелов в направлении эсминца не производилось. Журналист рассказал, что вторжение в воды РФ по пути в Грузию было преднамеренным. Его слова опубликованы на сайте BBC. Сообщение Била лишь подтверждает позицию российского оборонного ведомства — грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву и молчание в ответ на предупреждения вынудили военных «поговорить» с британцами на более понятном языке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о неожиданной реакции Украины на инцидент с эсминцем Defender в Крыму.