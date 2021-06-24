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«Истерика!» — Пушков высмеял реакцию Киева на инцидент с британским эсминцем

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Виктория Андреева
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Накануне иностранный корабль нагло вторгся в территориальные воды России. Прогонять пришлось предупредительными стрельбой и бомбометанием.

«Истерика!» — Пушков высмеял реакцию Киева на инцидент с британским эсминцем

Фото: REUTERS / Sergey Smolentsev

Жажда Украины попасть в НАТО столь велика, что это уже становится неприличным. Страна использует любой инфоповод, чтобы напомнить «коллективному Западу», как «необходимо» срочно включить ее в альянс. Вот и ЧП с заходом британского эсминца в территориальные воды России не стало исключением. Киев отреагировал, как мог, но опять получилась истерика. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков.

Инцидент с иностранным кораблем Defender произошел накануне. Эсминец незаконно пересек границу РФ и на три километра приблизился к мысу Фиолент крымского полуострова. Корабль отечественной береговой охраны произвел предупредительные выстрелы, а поднявшийся в воздух Су-24 — «предупредительное бомбометание» по курсу движения британских военных. Только после этого последние соизволили покинуть российские воды.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, по традиции, счел действия РФ «агрессивными» и заявил, что альянсу жизненно необходимо наладить с Киевом диалог, якобы пока не стало поздно. Поддержал его и председатель общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк, отметивший, что инцидент в Черном море — веское основание для Незалежной потребовать от западных партнеров предоставления Плана действий в отношении членства (ПДЧ).

«Украина суетится, дергается, требует. Но никакой угрозы ей не было в инциденте с британским эсминцем. Так что вдруг настолько изменилось, чтобы ей тут же дали ПДЧ? Не думаю, что очередная украинская истерика изменит нежелание ведущих стран НАТО видеть ее в своих рядах», — иронично подчеркнул Пушков.

Telegram @alexey_pushkov

Ранее 5-tv.ru публиковал видео захода британского эсминца в территориальные воды России.

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