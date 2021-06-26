Непризнанный гений: какое чудо сотворил умерший владелец «Черной жемчужины»?

На 72-м году жизни скончался знаменитый бизнесмен Олег Бурлаков. О трагедии сообщил журнал Forbes со ссылкой на друга семьи покойного. По имеющейся информации, российский миллиардер не смог пережить последствия COVID-19.

5-tv.ru рассказывает, чем прославился предприниматель и какое уникальное изобретение подарил миру.

Биография

Олег Леонидович родился в Новороссийске 24 августа 1949 года. Его родителями были рабочие люди: мама медицинский работник, папа — инженер-испытатель ядерных боеприпасов. Школу будущий бизнесмен окончил в поселке Багерово, неподалеку от Керчи. Затем поступил в Киевское военное авиационно-техническое училище. С этого момента и началась его головокружительная карьера.

Бурлаков всегда испытывал тягу к знаниям, его интересовало все: передовые технологии, развитие промышленности, уникальные аппараты. Он дослужился до звания офицера ВВС СССР, при этом огромное количество времени уделял исследованиям и проектам, связанным с управлением энергией.

В 1989 году будущий миллиардер ушел в отставку и при поддержке сослуживцев создал компанию «Интеграл». Она специализировалась на разработке топливных систем для военной промышленности и деталях для космических аппаратов. В 90-х Олег Леонидович основал и вторую корпорацию — «Совинтерфранс». Сначала та занималась строительством складов, а затем начала развиваться в нефтяной сфере, помогая Харьковскому электромеханическому заводу.

Пройдет еще немного времени, и Бурлаков станет управлять еще несколькими предприятиями. Бизнес давался ему очень легко. Однако цель всей жизни все-таки была другой: Олегу Леонидовичу хотелось создать нечто уникальное, то, чего еще никто до него не придумал. И на счастье — задумка удалась!

Первый в мире

Олега Бурлакова сегодня знают, как владельца фантастической яхты «Черная жемчужина». С виду это настоящий космический корабль, способный рассекать по водной глади. Но не только красота его преимущество. Гораздо важнее механизмы и принципы работы судна.

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Корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Акимов — первый представитель СМИ, кого Бурлаков пустил на свою драгоценную яхту. Он провел занимательную экскурсию, но попросил сохранить в тайне его лицо и изменить голос — уж слишком тщательно оберегал личную жизнь.

В эксклюзивном интервью бизнесмен признался, что на разработку корабля у него ушло порядка десяти лет и 18 миллиардов рублей инвестиций. Это единственное в мире судно, которое может собирать энергию солнца и ветра, а потом использовать ее для того, чтобы продолжать движение в штиль. Мачты здесь могут крутиться вокруг своей оси и даже складываться при проходе под мостами.

«Это судно не повод мериться размерами с другими олигархами, а научный полигон», — признался за кадром Бурлаков корреспонденту.

Простой советский физик-ядерщик создал то, о чем сегодня великие ученые не могут и помыслить. Используя уникальные разработки Олега Бурлакова, теперь реально создать суда, которые не будут загрязнять экологию. Солнце, по мнению бизнесмена, самый лучший источник энергии.

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Тот знаменательный день в 2019 году, когда «Черная жемчужина» Бурлакова пришвартовалась у Петербурга, россияне запомнят навсегда. Оказалось, бизнесмен не просто так решил покататься на яхте. Он прибыл на родину, чтобы обсудить масштабную коллаборацию. В «Объединенной судостроительной корпорации» всерьез заинтересовались разработками Олега Леонидовича.

«Мы с радостью готовы воспринять такого рода творческую технологическую помощь для целей развития гражданского судостроения», — восхищался трудами Бурлакова президент компании Алексей Рахманов.

Бурлаков всегда ставил перед собой смелые цели и с легкостью их достигал. Кто знает, что еще мог бы подарить миру этот гений, не случись с ним трагедии…

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Олега Бурлакова совершили покушение в Москве.