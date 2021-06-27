Вдова известного исполнителя шансона опубликовала фотографию с маленькой внучкой в окружении семьи.

Фото, видео: Instagram @irinakrug

Вдова известного исполнителя шансона Михаила Круга Ирина сообщила, что стала бабушкой. Фотографию с маленькой внучкой в окружении семьи она опубликовала в Instagram.

«Встретили нашу маленькую девочку из роддома, не верится что я стала бабушкой, но, по-моему, это [круто — Прим.ред.]», — подписала снимок певица.

Девочку родила старшая дочь Ирины 26-летняя Марина Глазко. Девушка родилась еще в первом браке Ирины Круг. Однако семейная жизнь не сложилась и будущая знаменитость забрала маленькую дочь и ушла от мужа.

Instagram @irinakrug

В одном из хэштегом Ирина написала — «любимый зять». Из открытых источников известно, что свадьба Марины и Сергея состоялась год назад. Чем занимается зять звезды неизвестно, но видно одно — в семье присутствуют гармония, любовь и уважение.

«Поздравляю вас Ирина с новым статусом бабушки».

«Огого! Ирочка, поздравляю!!!»

«Ирина, мои самые искренние поздравления. Мамочке здоровья, а малышка радовала вас своими успехами. Быть бабушкой, это супер. Мир и счастье вашему дому».

Были и те, кто подумал, что папой стал ее сын Александр, который родился в браке с Михаилом Кругом, так как юноша тоже присутствует на фотографии. В настоящее время 19-летний сын легенды шансона погружен в образование и налаживание взаимоотношений с однокурсниками. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кругу-младшему устроили травлю однокурсники по Щукинскому училищу из-за знаменитого отца.

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