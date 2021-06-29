Женатый на юной падчерице житель Ленобласти задушил ее и закопал в лесу

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Егор Измалкин
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Скандал в семье вспыхнул из-за того, что подозреваемый метался между двумя избранницами: матерью и дочкой.

Женатый на юной падчерице житель Ленобласти задушил ее и закопал в лесу

Фото: Depositphotos / chatsimo

Правоохранительные органы задержали 31-летнего жителя Ленобласти, которого подозревают в убийстве 19-летней жены, считавшейся пропавшей без вести. Об этом стало известно 5-tv.ru от источника.

Инцидент случился недалеко от деревни Чеголи Лужского района 23 марта 2021 года. По данным источника, мужчина, его молодая жена и мать девушки ехали в машине. По пути они начали ругаться — так сильно, что пришлось остановиться, чтобы не спровоцировать ДТП. После остановки мужчина попросил мать своей жены пойти погулять. Сам он пересел на заднее сиденье, задушил жену, а затем закопал тело в лесу.

В ходе следственно-оперативных мероприятий и допроса задержанный дал признательные показания и указал место захоронения. Мать девушки проходит по делу в качестве свидетеля, но ее тоже могут привлечь. Есть подозрение, что она могла помочь мужчине прятать труп дочери.

СК РФ по ленобласти

Как пишет сайт KP.RU, подозреваемый начал встречаться с убитой, когда та еще была несовершеннолетней. Однако затем он женился на ее матери. Через некоторое время падчерица забеременела от отчима, и тот решил жениться уже на ней. Когда та родила ему уже второго ребенка, мужчина снова захотел вернуться к матери супруги. Из-за этого в семье и случился конфликт, который привел к трагедии.

Ранее 5-tv.ru писал, что мужчина в том же Лужском районе Ленобласти убил свою жену и сбросил тело в колодец.

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