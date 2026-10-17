«Я просто обалдел»: Губин раскрыл результаты медицинских анализов

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 43 0

Певец проверялся на онкологию и гепатиты.

Фото, видео: Яворская Яна/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Андрей Губин сдал медицинские анализы и оказался абсолютно здоров

Певец Андрей Губин сдал медицинские анализы и абсолютно здоров. Об этом он заявил 5-tv.ru на презентации бойз-бенда «Жара».

«Год назад сдал все анализы. На 36 тысяч рублей. Я просто обалдел, какие цены. Сдал все онкомаркеры, гепатиты», — рассказал артист.

Из-за проблем со здоровьем Губин откладывает деньги на старость. Он готовится к возможной утрате дееспособности и параличу. Как ранее Губин заявил в беседе с 5-tv.ru, он собирает бюджет на услуги врачей и медсестер, которым придется «убирать из-под него утку».

Заболевание помешало Губину в том числе жениться и построить семью. В молодости он рассчитывал, что найдет жену к 28 годам. Однако музыкант страдает от тяжелой неврологической прозопалгии лица и мучается от болей.

По этой же причине он не выступает на сцене, хотя и предполагает возможное возвращение. Активную концертную деятельность Губин прекратил еще в середине 2000-х годов, выбрав затворнический образ жизни.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+14° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
83.62
-0.14 93.72
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:00
Микробы готовят, люди едят: как ферментация меняет вкус еды
13:00
Красивые комнаты, страшные нарушения: что скрывается за дверями домов престарелых
12:59
«Он не знал поражений»: умер «русский Тайсон» Денис Бойцов
12:17
«Узнать «своего»: Ольга Дибцева о любви с первого взгляда
12:00
Рак груди может годами молчать: почему опасно ждать боли и первых симптомов
11:46
«Я просто обалдел»: Губин раскрыл результаты медицинских анализов

Сейчас читают

Борьба с крысами: как составить заявление и что делать, если УК бездействует
«Муравьи труженики»: звезды на фиолетовой дорожке 30-ти летия Муз-ТВ
Приморские врачи спасли мужчину, пять лет жившего с зубным протезом в бронхе
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео