Три часа 42 минуты. 68 вопросов: о чем россияне спрашивали Путина на Прямой линии

Главным событием этого дня стала Прямая линия с президентом. Общение с россиянами вышло за рамки трех часов. Владимир Путин старался ответить на максимум заданных вопросов. Люди обращались с различными просьбами, проблемами. Безработица, рост цен на продукты и стройматериалы, газификация, экология.

Но лидером по числу обращений стала тема пандемии и вакцинации. Николай Иванов все расскажет.

В студии Центра международной торговли (ЦМТ) — только президент и ведущие. Предпочтение — отдано дистанционному формату: россияне записывали обращения через мобильные телефоны, социальные сети, специальное приложение и сайт. В условиях пандемии — оптимально — минимум контактов. Плюс: никаких посредников. Прямой диалог со страной. Большая часть вопросов — про коронавирус. Самый острый: сейчас наступило время активной вакцинации. Так все же — обязательно или добровольно?

«Я не поддерживаю обязательную вакцинацию. надо посмотреть закон 1998 года: говорится об иммунной защите населения. Общенациональный календарь прививок — обязательная вакцинация. Были предложения перевести вакцинацию от ковида в этот раздел. Депутаты не поддержали. Не является обязательной. В случае подъема эппидемии — по рекомендации врачей — имеют право вводить обязательную вакцинацию отдельных групп граждан, из групп риска», — пояснил Владимир Путин.

Россияне спрашивают: а правда ли, что президент привился? И какой вакциной? Ведь видеодоказательства — предоставлено не было.

«Меня просили не говорить, чтобы не создавать конкурентных преимуществ. Но я вижу, что вопросов много. Видео — не так уж важно. Если б не в руку, а в другое место — тоже показать? Принял решение привиться „Спутником V“. Вооруженные силы „Спутником V“. А я верховный главнокомандующий».

Владимир Путин откровенно говорит, как чувствовал себя после вакцинации. Все — как у всех. И эти симптомы не должны пугать.

«После первого укола — ничего. Через четыре часа — чувствительность. После второго через 12 чаасов — 37,2 лег спать, проснулся — 36,6».

Владимир Путин искренне недоумевает: как только пандемия идет на спад, люди перестают вакцинироваться. В итоге — опять подъем заболеваемости. Замкнутый круг.

Другое дело, что важно не перегнуть палку. Москвич в видеообращении просит защитить супругу: она работает в школе, серьезно болеет. А ее заставляют привиться. Проблему решают — в режиме диалога.

«Моя супруга имеет отвод из-за хронического заболевания. До 15 июля требуют предоставить документы о вакцинации. Ее обещают уволить?»

«Это незаконно. Сразу могу сказать. Если есть медотовод, требовать вакцинации никто не имеет права. Директор школы, где работает супруга — не знает об этом. Я надеюсь, что он услышит и снимет незаконные требования».

В пандемию были приняты серьезные меры поддержки семей. Они больше всего уязвимы в этот сложный период. Но из Ярославля пришло сообщение, от которого разрывается сердце. Оно — от уборщицы, которая одна воспитывает сына.

«Живу с девятилетним летним сыном. 12700 рублей. На работе из нее вычитают на работе кредит. Остается — 1500. Нет денег. Жить не на что».

«Ситуация непростая. Есть конкретный ответ: набор мер. На поддержку семей с детьми — набор большой. Но дело даже не в этом наборе. Мы хотим, чтобы от рождения до школы — всегда тем, кто оказывается в сложной ситуации, государство подставляло плечо».

Другое дело — кредит. Тут есть четкие правила. Такой ситуации просто быть не должно.

«Банк с этого момента не имеет право снимать деньги, если меньше прожиточного минимума».

Под выплаты попадает все больше категорий населения. Подать заявление на дотации теперь могут беременные женщины в сложной жизненной ситуации, мамы и папы, в одиночку воспитывающие детей, родители школьников, которые собираются в первый класс. Тут уже ведущие уточняют: а денег хватит?

«В первый год — 46 миллиардов рублей для двух категорий. Нужно платить всем, даже шестилетним, если в школу не пойдут. Это разовая выплата. Даже если не пойдет, нужно использовать для подготовки к школе в следующем году».

Большой блок вопросов — про цены на продукты. Видеообращение — записано прямо в магазине.

«Как так получилось, что бананы с Эквадора — дешевле, чем морковь из соседних областей. И по картофелю то же самое».

Владимир Путин неоднократно лично вмешивался, чтобы цены на продукты стабилизировались. Способов урезонить сетевиков и производителей много — пошлины. Ввведение предельной стоимости. Но есть объективные факторы.

«Сейчас мировые индексы по продовольствию находятся на самой высокой планке за последние десять лет. Причин много. Печатание денег. Ковидные последствия. Самый большой рост на продукты питания был в прошлом году — сахар 41%. Подсолнечное масло. Что касается масла… Молоко стабильно. Рост до 5%. Меньше инфляции».

Россия вписана в мировые экономические процессы. Пандемия сказалась на экономике — это неизбежно. Но попробуй объясни жителям страны — почему, например, поставить забор на участке теперь дороже в несколько раз, чем раньше?

«На мировых рынках поднялась цена на металл. На сахар поднялись цены — наши потащили за границу. А у нас дефицит возник, цены поднялись. Выросли цены на металл — здесь пытаются поднять до мирового уровня. И все начинает дорожать. Сейчас решения принимаются. Надеюсь, что и на вас это отразится».

А эта проблема — давно перестала быть экономической. Перешла в разряд социальных. Газификация. В ходе послания федеральному собранию Владимир Путин заявил — до участка трубу подведут бесплатно. Но в регионах — иногда игнорируют поручение.

«В министерстве энергетики области обещали ответить, но не ответили. Дрова очень дорогие. Баллоны с газом запретили».

«Если на даче мэра есть газ, значит, труба рядом. В соответствии с принятым решением и к вашему участку должна быть подведена труба».

Проезидент просит конкретные данные — откуда звонок.

«Вы оставьте данные. Мы сделаем таким образом, чтобы было обеспечено: чтобы труба подошла к участку бесплатно!»

Вопросов про газификацию — много. Карачаево-Черкесия, Реутов, Волгоград. Владимир Путин — расставляет «точки над i».

«От магистральной трубы до домовладения — бесплатно. Все, что связано с подведением трубы до забора — бепслатно. Не 200, нее 300 тысяч. С руководителем республики переговорю».

Проблемы в регионах — местные чиновники иногда пытаются спрятать. Из Новокузнецка — история, достойная криминальной хроники. Елена Калинина обратилась на Прямую линию с просьбой отремонтировать крышу в детском саду-школе, куда ходит ее внучка. Когда волонтеры стали разбираться — новокузнецкий отдел образования перенервничал. Оттуда якобы позвонили Елене Владимировне с просьбой убрать сообщение с Прямой линии.

«Ну ничего не хотят делать. А последнее время у нас была экспериментальная группа. Набирали детишек, вот мой внук туда попал. Он уже два класса отучился в школе… Ходили мы в садик. Крыша начала течь безобразно. Умоляли, просили. Пока не написала обращение к вам — ничего…»

«Что с самой Еленой Владимировной?»

«Ей угрожали, что лишают опекунства над внучкой».

«Елена Владимировна, не беспокойтесь, не лишат опекунства. Пусть думают о своих проблемах те, кто вам угрожает. Что касается школы — миллиарды рублей предусмотрены на строительство новых школ и на ремонты».

Народной проблемой давно стал мусор. Не все россияне понимают, почему они стали платить за вывоз больше, а свалки — все там же. Они горят. Перерабатывающих заводов нет.

«Намечено строительство пяти заводов. Есть вещи, которые недопустимы. Когда гражадне возмущаются: огни стараются, выполняют, раздельный сбор — а потом в машине все сваливается. Это недолжным образом организована работа соответствующих операторов. Нужно привлекать к ответственности».

Таких тем — острых, актуальных для всей страны — много. Например, телефонное мошенничество. Жертвами часто становятся пожилые люди. Так, преступники обманули ветерана, который сидел с Владимиром Путиным на одной трибуне во время Парада Победы.

«Знаете, даже не хочу комментировать. Это просто подонки — те люди, которые совершают такие преступления в отношении пожилых людей, ветеранов. Просто подонки. […]Центральный банк совместно с МВД должны контролировать этот процесс.».

Вопросы на Прямую линию часто поступают непосредственные. Тут никаких ограничений. Владимира Путина спросили про преемника: каким он видит переход власти:

«Свято место пусто не бывает и незаменимых людей нет. Моя ответственность заключается в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента. Подойдет время, и, я надеюсь, смогу сказать, что такой-то или такой-то человек, по моему мнению, достоин возглавить такую замечательную страну, как наша родина».

Рекорд по продолжительности Прямых линий — 4 часа 47 минут. Но дело не в продолжительности. Новый — высокотехнологичный формат — позволяет более концентрированно поставлять вопросы в студию.