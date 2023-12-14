Все вопросы будут услышаны: как изменилась жизнь россиян после Прямых линий Путина

Ни одно из обращений к президенту без внимания не останется. И это доказывают Прямые линии прошлых лет. Одни добились строительства школы, другие — получили в свои дома газ. А некоторым президент вообще помог вернуть местную породу овец. Все это — частные случаи, а ведь прямая линия поменяла и жизни целых регионов. По итогам большой пресс-конференции создаются новые законы и улучшается жизнь всей страны. Корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко собрал истории тех, чья жизнь уже изменилась.

Дисплей Брайля — ее окно в мир. Устройство, о котором еще пару лет назад и мечтать не смела. Но в 2021-м обращение юной Малики Алиевой попало на «Прямую линию» президента.

Активисты движения, совместно с волонтерами, нашли спонсоров, которые купили Марике дисплей Брайля.

«Я прошу внести этот дисплей Брайля список подобных средств реабилитации», — заявил тогда российский лидер Владимир Путин.

Так изменилась жизнь не только 15-летней девчонки из Майкопа. Теперь доступ в интернет на языке слепых есть у всех российских детей со слабым зрением. А сама Малика решила: на этом перемены в ее жизни только начались. Теперь она покоряет кавказские предгорья.

«Я очень счастлива, что Владимир Путин поддержал это, и я очень счастлива, что каждый ребенок теперь сможет приобрести ту вещь, которую он не мог приобрести раньше, это просто не передать словами, насколько я счастлива», — рассказала она.

От простых судеб до жизни всей страны. «Прямая линия» — уникальный формат. Глава государства напрямую общается с народом. Несколько часов, по итогам которых рождаются федеральные законы, меняются жизни деревень и мегаполисов.

Одна из историй начиналась с видеоролика, который коммунальщики Пскова прислали президенту два года назад. Вода из источника, который питал город, оставляла осадок на всем — от фильтров очистных сооружении до чайников и утюгов.

«Но в общем, возникло такое простое желание обратить внимание на эту проблему», — говорит директор управляющей компании Андрей Тарасов.

Светлана Култыгина из Краснотурьинска тоже обратила внимание президента на свою проблему. Теперь соседи ее постоянно благодарят: газовая труба подходит к каждому дому поселка. Увидев свое обращение в прямом эфире, в другом результате она и не сомневалась.

«Раз президент взялся наш, значит все будет. И вот, получилось все. После того как случилась прямая линия, у нас, можно сказать, городок ожил. То есть, вложены средства хорошие, проведена вода», — отметила она.

А еще в Воздвиженском под Уссурийском совсем скоро появится новая школа. Ту, что показывали местные жители президенту была в аварийном состоянии. Казалось, что лучшие свои годы уже пережила и коррекционная школа в Новокузнецке. Только два года назад ее закрыли на капитальный ремонт.

«Полностью отремонтирована, полностью переоборудовано помещение, сделан капитальный ремонт», — говорит директор школы Новокузнецка Светлана Щекочихина.

Результат общения Елены Калининой с Владимиром Путиным. Ее внук теперь будет учиться в логопедических кабинетах с новейшим оборудованием. И даже возможно запишется в гончарный кружок. Технику для него тоже приобрели.

«Буквально тут же, на следующий день, началась реконструкция. Чуть меньше года, его полностью переоборудовали», — отметила жительница Новокузнецка Елена Калинина.

И увидеть ее дагестанские чиновники тоже приехали лишь только услышали фамилию селекционера в федеральном эфире.

«Мурзабеков Исраил Магомедович живет в Ингушетии, занимается селекционным овцеводством и просит помочь с арендой земли. Вот, пишет: хоть самой непригодной», — звучало обращение.

Именно такую местные власти уже и предлагали несколько раз. Для возвращения местной породы овец Исраил просил сначала сто гектаров земли. Потом заявил: и на десятой части справлюсь. Но пока подходящий территории предложить так и не смогли. Израил отступать не намерен.

«Мой дед мне перед смертью завещал восстановить эту породу овцы. У моих дедов в горах было пять тысяч овец», — говорил он.

Ведь «Прямая линия» меняла даже структуру исполнительной власти. После одной из них, например, у каждого федерального округа появились свои кураторы в правительстве. Говорили и о масштабных проектах. В этом формате, например, поднимали тему челябинского метро. Его идея родилась еще 90-х. Но запустить подземные трамваи придумали как раз после распоряжения президента.

Если сложить все «Прямые линии», добавить к ним ежегодные пресс-конференции, получится, что только в этих форматах глава государства провел в прямом эфире больше 123 часов. Это пять с лишним дней. Путин ответил почти на две тысячи вопросов простых граждан и журналистов. В этом году форматы объединили. Это значит, что бороться за возможность поднять свою тему журналистам придется еще активнее.

«Аленушка» Васнецова — вместо традиционного плаката — должна помочь журналистке из Донецка задать вопрос о будущем.

«Как и в каких условиях мы вместе будем жить после окончания СВО», — спрашивала журналистка телеканала «Юнион» из Донецка Алена Морозова.

Но если Алена уже была на пресс-конференции президента дважды, то главный редактор запорожского телеканала собирается на встречу с Путиным впервые.

«Мы хотим вопрос самый популярный от жителей области задать президенту, какую-то проблему у жителей Херсонской области решить», — говорит главный редактор телеканала «Таврия» Сергей Кочнев.

До нового прямого эфира, который наверняка снова станет судьбоносным для многих остались считанные часы.