Певица Жасмин показала, как прошло торжество в честь сына Филиппа Киркорова — Мартина. Исполнительница опубликовала в сторис на своей странице в Instagram кадры с его дня рождения из особняка звездной семьи.

Имениннику вынесли огромный торт с изображением игроков ФК «Барселона» с девятью свечами. Сам малыш был одет в футбольную форму с надписью «Киркоров» и номером 1. Многочисленные звездные гости, среди которых были Татьяна Навка и Тимати, поздравили мальчика и спели в его честь песню «Happy birthday».

«Расти большой на радость папе! С днем рождения, наш дорогой!» — написала звезда.

Instagram @jasmin

Как писал 5-tv.ru ранее, сам Филипп Киркоров поздравил наследника с днем рождения забавным видео. С теплыми словами к Мартину также обратились Яна Рудковская, Марк Тишман, Сосо Павлиашвили, Игорь Гуляев, Алика Смехова и Анна Нетребко, Эвелина Бледанс, Валерия и другие.