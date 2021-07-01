«Расти на радость папе!» — Жасмин показала кадры с дня рождения сына Киркорова
Наследнику короля отечественной поп-сцены Мартину Филипповичу исполнилось девять лет.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram @jasmin
Певица Жасмин показала, как прошло торжество в честь сына Филиппа Киркорова — Мартина. Исполнительница опубликовала в сторис на своей странице в Instagram кадры с его дня рождения из особняка звездной семьи.
Имениннику вынесли огромный торт с изображением игроков ФК «Барселона» с девятью свечами. Сам малыш был одет в футбольную форму с надписью «Киркоров» и номером 1. Многочисленные звездные гости, среди которых были Татьяна Навка и Тимати, поздравили мальчика и спели в его честь песню «Happy birthday».
«Расти большой на радость папе! С днем рождения, наш дорогой!» — написала звезда.
Как писал 5-tv.ru ранее, сам Филипп Киркоров поздравил наследника с днем рождения забавным видео. С теплыми словами к Мартину также обратились Яна Рудковская, Марк Тишман, Сосо Павлиашвили, Игорь Гуляев, Алика Смехова и Анна Нетребко, Эвелина Бледанс, Валерия и другие.
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