Боб Джек назвал вероятную причину самоубийства порноактрисы Kris the foxx

На самоубийство российской порноактрисы Кристины Лисиной, также известной как Kris the foxx, могло повлиять ее окружение. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru выразил режиссер фильмов для взрослых Боб Джек, который был знаком с девушкой.

«Бывает, что девочки связывают жизнь с не совсем удачным окружением, попадают под влияние неудачников, которые тянут их на дно разочарований. Главное — это выбрать правильного партнера, и тогда не будет таких падений», — считает он.

По его словам, есть порноактрисы, которые достигают больших успехов и зарабатывают много денег, а есть те, кто хочет «калейдоскопа впечатлений», но он не оправдывает их ожиданий.

«Рядом с ними кто оказывается? Агенты, которые не против их занять, но не так успешны, как эти девочки. Предложить им многого они не могут. Как актеры, не обладают такими способностями: как в личной жизни, да и финансово обеспечить тоже не могут», — рассказал Боб Джек.

Дискомфорт от подобного положения и вызывает у актрис фильмов для взрослых желание закончить жизнь подобным образом.

К слову, молодой человек Лисиной сообщил на своей странице в Instagram, что не имеет возможности похоронить ее и объявил сбор средств.

«Для похорон требуется 70-80 тысяч рублей. Просьба всех неравнодушных помочь финансово и сделать репост, любая сумма будет важна!» — написал он.

Ранаее 5-tv.ru писал, что порноактриса Кристина Лисина покончила с собой 29 июня. Ей был 21 год.