Боб Джек назвал вероятную причину самоубийства порноактрисы Kris the foxx

|
Егор Измалкин
Эксклюзив 1 146

Кристина Лисина покончила с собой в Петербурге 29 июня. Ей был 21 год.

Фото, видео: Instagram @bobjack_real, @kris_the_foxx

На самоубийство российской порноактрисы Кристины Лисиной, также известной как Kris the foxx, могло повлиять ее окружение. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru выразил режиссер фильмов для взрослых Боб Джек, который был знаком с девушкой.

«Бывает, что девочки связывают жизнь с не совсем удачным окружением, попадают под влияние неудачников, которые тянут их на дно разочарований. Главное — это выбрать правильного партнера, и тогда не будет таких падений», — считает он.

По его словам, есть порноактрисы, которые достигают больших успехов и зарабатывают много денег, а есть те, кто хочет «калейдоскопа впечатлений», но он не оправдывает их ожиданий.

«Рядом с ними кто оказывается? Агенты, которые не против их занять, но не так успешны, как эти девочки. Предложить им многого они не могут. Как актеры, не обладают такими способностями: как в личной жизни, да и финансово обеспечить тоже не могут», — рассказал Боб Джек.

Дискомфорт от подобного положения и вызывает у актрис фильмов для взрослых желание закончить жизнь подобным образом.

К слову, молодой человек Лисиной сообщил на своей странице в Instagram, что не имеет возможности похоронить ее и объявил сбор средств.

«Для похорон требуется 70-80 тысяч рублей. Просьба всех неравнодушных помочь финансово и сделать репост, любая сумма будет важна!» — написал он.

Ранаее 5-tv.ru писал, что порноактриса Кристина Лисина покончила с собой 29 июня. Ей был 21 год.

+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 27%
73.62
0.71 87.07
0.66
Рунический гороскоп на неделю с 5 по 11 июля для всех знаков зодиака

Последние новости

22:04
Видео: град размером с перепелиное яйцо выпал в Свердловской области
21:46
Глава Лобни Евгений Смышляев задержан
21:31
«Долгожителем он не вышел»: таролог предсказала Ягудину тяжелую смерть
21:17
Лукашенко заявил о попытке «отрядов самообороны» подорвать узел связи ВМФ РФ
21:03
Снова оконфузился: Байден назвал вероятную причину обрушения дома во Флориде
20:49
Киевский суд открыл дело по иску рэпера Моргенштерна к СБ Украины

Сейчас читают

Сборная России, пресс-конференция главного тренера Станислава Черчесова после Евро-2020: колонка Казакова
Задержан глава Лобни Евгений Смышляев
Задержан глава Лобни Евгений Смышляев
В чем подвох закона об отмене техосмотра для ОСАГО? — комментарий автоэксперта
«Гагарин для цыганского народа» — режиссер театра «Ромэн» о Николае Сличенко

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака