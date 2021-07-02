Порноактриса Kris the foxx покончила с собой в Петербурге — видео последних минут жизни

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Георгий Иванов
Эксклюзив 4 312

Правоохранители расследуют обстоятельства загадочной гибели звезды фильмов для взрослых.

Фото, видео: Instagram @topoviy, 5-tv.ru

Российская порноактриса Кристина Лисина, известная любителям откровенных фильмов по псевдониму Kris the foxx, покончила с собой. Трагедия произошла неподалеку от одного из многоэтажных домов в Невском районе Санкт-Петербурга еще 29 июня. 5-tv.ru публикует видео последних минут жизни 21-летней девушки.

На кадрах видно, что Кристина Лисина какое-то время стоит у подъезда. Затем она заходит внутрь, проходит к лифту и поднимается наверх. Там девушка провела перед смертью несколько часов.

Позже правоохранители обнаружили оставленные ею вещи — именную банковскую карту, ключи, бутылку воды и начатую пачку чипсов.

По данным СМИ, криминалисты также нашли в зажатой руке девушки монетку, на которой была выгравирована надпись: «Ты всегда в моем сердце». Журналисты предполагают, что Лисина покончила с собой, поскольку хотела завести семью, но этому препятствовала ее работа. Сейчас правоохранители выясняют, все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трагическую гибель российской порноактрисы Галины Федоровой в Средиземном море связали с шпионажем за силами НАТО. Погибшую девушку и ее молодого человека заподозрили в съемке одного из объектов Североатлантического альянса.

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