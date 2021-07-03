Черная магия вместо диеты: экстрасенс о ритуалах, которые помогут похудеть

Многие люди мечтают вкусно есть и при этом худеть. Звучит нереально? Экстрасенс Анна Гехман рассказала 5-tv.ru, что это не так, и раскрыла некоторые нетрадиционные способы сброса лишних килограммов.

«К ним относится нетрадиционная медицина, например, иглоукалывание, так же аюрведа — наука о жизни, которая учит нас правильному питанию в соответствии с нашим типом. Если мы будем правильно питаться, то у нас не будет проблем с лишним весом и здоровьем», — сказала медиум.

По ее словам, в магии тоже существует множество способов избавиться от лишнего веса. Анна Гехман предупреждает — не все из них безопасны для здоровья!

«Например, в парапсихологии используют заряженную воду. Ее заряжают на определенную программу. Вы пьете эту воду и худеете. Опытный маг может уменьшить размеры вашего тела с помощью энергетического каркаса. И со временем вы действительно похудеете», — пояснила собеседница издания.

Анна Гехман также раскрыла, какой метод для похудения используют черные маги.

«Черные маги отнесут вашу фотографию на кладбище и закопают ее в могилу. И через какое-то время, когда фотография начинает гнить, вы начнете терять лишний вес, ну, и как следствие, болеть. Да, вы избавитесь от лишнего веса, но какой ценой», — сообщила экстрасенс.

Она порекомендовала желающим легко приобрести стройное тело быть аккуратнее в выборе специалиста. А лучше начать правильно питаться и заниматься спортом.

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