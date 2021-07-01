«Предвестники войны»: ясновидящая рассказала о значении кроваво-красных закатов

Оказывается, изменения цвета неба — не только красивое зрелище, но и знак для экстрасенсов. В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова пояснила значение кроваво-красных закатов.

«Говорят, что когда идет кроваво-красный закат — это бог солнца спорит с богом ветра. Согласно шаманизму, это значит, что северный ветер спорит с южным солнцем. Тогда наступает красный закат», — рассказала эксперт.

По мнению специалиста, такое небо может быть предвестником очень сильной оттепели. Однако есть и другое значение.

«Кровавый закат говорит о том, что земля наполнена кровью людей. Ветер это понимает и доносит эту информацию до солнца кровавым закатом», — комментирует Кажетта.

Свои знания в сфере шаманизма она подкрепила и рассказом из личной жизни.

«Перед войной моя бабушка часто говорила, что были жуткие красные закаты, они были налиты кровью. Также всегда в древние времена христиане считали, что это — признак либо большой революции, либо войны», — подытожила эксперт.

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