«Не из-за мужчины»: Анастасия Решетова объяснила, почему приняла ислам

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Анна Васильева
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Экс-девушка Тимати уже несколько лет изучает Коран и уверяет, что на ее выбор религии никто не влияет.

«Не из-за мужчины»: Анастасия Решетова объяснила, почему приняла ислам

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Бывшая девушка рэпера Тимати и мать его сына Анастасия Решетова начала изучать мусульманскую религию несколько лет назад. Модель уже появлялась на публике в хиджабе, но сменить вероисповедание никак не решалась. Но недавно девушка призналась — она ушла в ислам. Во время прямого эфира в Instagram она объяснила, с чем связан ее выбор.

«Я не стала мусульманкой из-за мужчины. Человек сам должен прийти к такому решению, а не при помощи кого-то извне. Как по мне, решение не может быть искренним, если на него кто-то повлиял», — сказала знаменитость.

Также Решетова сообщила поклонникам, что полностью отказалась от алкоголя и тратит много времени на изучение Корана.

Ранее 5-tv.ru писал, что несмотря на религиозность, земные ценности модели все-таки не чужды. Анастасия Решетова призналась, что никогда не выйдет замуж за бедного мужчину.

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