Модель Анастасия Решетова тайно вышла замуж

Модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова тайно вышла замуж. Об этом сообщило издание Super.

Мужем беременной модели стал 30-летний бизнесмен Валерий Цвек. Пара расписалась во Дворце бракосочетания № 1 в подмосковной Барвихе.

Известно, что на Решетовой было надето белое драпированное платье в пол. Среди гостей был и ее семилетний сын от Тимати Ратмир.

«Они очень счастливы вместе. Оба с нетерпением ждут появления малыша и начала нового семейного этапа», — пишет издание.

Этот брак должен был быть зарегистрирован еще в сентябре. Но из-за плохого самочувствия Решетовой, которую мучил токсикоз, это мероприятие было перенесено.

Модель также отмечала, что в целом не любит масштабные торжества. Решетова считает, что громкая свадьба была бы нужна не ей, а ее родственникам и публике. Девушка подчеркнула, что предпочла бы скромную роспись и добавила, что никогда не любила свадьюы.

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