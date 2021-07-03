Владелец украинского судна, терпящего бедствие в Черном море, отказался от помощи РФ

|
Георгий Иванов
Эксклюзив 3 236

За дрейфующим на рыбацкой фелюге экипажем направлен буксир.

Фото, видео: ТАСС / Мальгавко Сергей; 5-tv.ru

За украинским рыболовецким судном, экипаж которого подал сигнал о бедствии, выслан специальный буксир из Очакова. Владелец фелюги решил отказаться от помощи российских военных, которые первые поймали сигнал о помощи. Об этом 5-tv.ru рассказали в Росморречфлоте.

«Для решения вопроса был привлечен судовладелец, он принял решение не привлекать дополнительные силы от российской стороны, а отправить из Очакова спасательный буксир. Зона аварии находится не в штормовых условиях, погода хорошая, жизни людей и экологии ничего не угрожает», — заверил пресс-секретарь агентства Алексей Кравченко.

Он также уточнил, что российские военные, после получения сигнала бедствия незамедлительно отправились на помощь, параллельно пытаясь связаться с украинской стороной.

«У них слабенькая радиостанция и рассчитана на небольшой радиус. Первыми получили сигнал наши моряки. Они уточнили, необходима ли помощь. Дежурный тут же связался с украинской стороной, к этому моменту сигнал получили и украинские спасательные службы», — рассказал подробности Кравченко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у рыболовецкого судна под флагом Украины произошел отказ двигателя, и фелюга легла в дрейф. На борту находится экипаж из по меньшей мере четырех человек. На данный момент судно обесточено. Изначально на помощь терпящим бедствие украинским рыбакам был направлен боевой российский корабль Черноморского флота ракетный катер «Ивановец».

Читайте также

+23° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 33%
73.62
0.71 87.07
0.66
Жара, тоска, мечты и раздражение: китайский гороскоп на неделю с 5 по 11 ...

Последние новости

13:01
Жара, тоска, мечты и раздражение: китайский гороскоп на неделю с 5 по 11 июля
12:52
Готовимся к худшему: жена Петра Мамонова рассказала о его состоянии на 3 июля
12:38
В Госдуме назвали самые перспективные профессии будущего
12:26
Жесткие диеты не нужны: эксперт раскрыл секрет быстрого и легкого похудения
12:15
Звезды «Человека-паука» Зендея и Холланд закрутили роман. Их поцелуй попал на видео
12:06
Пожарный погиб при тушении кровли дома под Краснодаром

Сейчас читают

Как появилась сборная Украины по футболу: первый матч, состав, почему Цымбаларь, Никифоров и Саленко попали в скандал
На Украине назвали стоимость оружия для «уничтожения» Крымского моста
Тюремный надзиратель занялась сексом с заключенным на виду окружающих
В чем подвох закона об отмене техосмотра для ОСАГО? — комментарий автоэксперта
«Гагарин для цыганского народа» — режиссер театра «Ромэн» о Николае Сличенко

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака