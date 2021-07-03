Ракетный катер РФ отправился на помощь украинскому судну в Черном море

Рыболовецкое судно под флагом Украины подало сигнал бедствия. По предварительной информации, у корабля произошел отказ двигателя и судно легло в дрейф. На борту находится экипаж из по меньшей мере четырех человек. На данный момент судно обесточено.

На помощь терпящему бедствие украинскому траулеру был направлен боевой российский корабль Черноморского флота ракетный катер «Ивановец». Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

Стоит отметить, что о происшествии было доложено российскому военному руководству, также информация об инциденте по просьбе рыбаков передана властям Украины. Как отмечается в сообщении НЦУО, в районе аварии с иностранным рыболовецким судном ведет боевое дежурство российский пограничный корабль «Безупречный».

В Росморречфлот, что жизни экипажа украинского судна, которое терпит бедствие в Черном море, ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Черном море пограничники спасли терпящую бедствие яхту. В момент ЧП на ее борту находились два человека. На пути из Сочи в Абхазию в 20 километрах от берега у судна вышел из строя двигатель, а в машинное отделение начала поступать вода.