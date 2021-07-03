Ракетный катер РФ отправился на помощь украинскому судну в Черном море

|
Георгий Иванов
1 005

Украинское рыболовецкое судно терпит бедствие в акватории Черного моря. ЧП произошло утром в субботу, 3 июля. Ему на помощь направлен был российский корабль «Ивановец».

Ракетный катер РФ отправился на помощь украинскому судну в Черном море

Фото: РИА Новости / Константин Михальчевский

Рыболовецкое судно под флагом Украины подало сигнал бедствия. По предварительной информации, у корабля произошел отказ двигателя и судно легло в дрейф. На борту находится экипаж из по меньшей мере четырех человек. На данный момент судно обесточено.

На помощь терпящему бедствие украинскому траулеру был направлен боевой российский корабль Черноморского флота ракетный катер «Ивановец». Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

Стоит отметить, что о происшествии было доложено российскому военному руководству, также информация об инциденте по просьбе рыбаков передана властям Украины. Как отмечается в сообщении НЦУО, в районе аварии с иностранным рыболовецким судном ведет боевое дежурство российский пограничный корабль «Безупречный».

В Росморречфлот, что жизни экипажа украинского судна, которое терпит бедствие в Черном море, ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Черном море пограничники спасли терпящую бедствие яхту. В момент ЧП на ее борту находились два человека. На пути из Сочи в Абхазию в 20 километрах от берега у судна вышел из строя двигатель, а в машинное отделение начала поступать вода.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
73.62
0.71 87.07
0.66
Денежная стрижка: астролог рассказала, когда идти к парикмахеру в июле

Последние новости

0:25
«Море по колено»: 4 июля — День работников морского и речного флота
0:06
Что можно и нельзя делать 4 июля в Ульянов день ради любви?
23:51
Сборная Англии всухую разгромила команду Украины на Евро-2020
23:39
71-летняя Надежда Бабкина в одном халатике рассказала, как надо начинать день
23:11
Гонщики «КАМАЗ-Мастер» выиграли второй этап ралли-рейда «Шелковый путь»
22:50
Спорткар Ferrari сгорел возле Кутузовского проспекта Москвы

Сейчас читают

Украина — Англия: стартовые составы команд, матч Евро-2020, 3 июля 2021 года
Кто здесь хозяин: украинцев продолжают унижать в Евросоюзе
Две девочки погибли в раскаленной машине под Ростовом
В чем подвох закона об отмене техосмотра для ОСАГО? — комментарий автоэксперта
«Гагарин для цыганского народа» — режиссер театра «Ромэн» о Николае Сличенко

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака