Жара, тоска, мечты и раздражение: китайский гороскоп на неделю с 5 по 11 июля

5-tv.ru продолжает публикацию прогнозов Tanya Bendz, основанных на древней китайской системе предсказаний судьбы Бацзы. Чтобы правильно прочесть прогноз, надо рассчитать свою персональную карту Бацзы. Для этого можно зайти на любой онлайн-калькулятор этой системы и ввести свою дату и час рождения. Получившая таблица из восьми иероглифов и будет вашей картой.

Новая неделя принесет смену энергий и сезонов. В среду, 7 июля, месяц Лошади уступит свое место Козе. Коза — знак Инь Земли, это очень горячая, растрескавшаяся земля пустыни. В ней нет Воды, на ней почти ничего не растет, зато много скрытой силы и власти.

Коза не любит Быка и поэтому весь месяц мы фоном будем ощущать на себе их столкновение. Будет больше раздражения, обид и недопонимания. Особенно это касается людей у которых есть Бык или Коза в карте.

Конфликт Быка и Козы — это как столкновение двух тектонических плит, которое в итоге может привести к землетрясению. Поэтому совет китайских мудрецов — максимально избегать в такой период рискованных дел и экстремальных активностей. Стоит быть очень осторожными и за рулем. Наконец, июль — не время переедать. Перегрузка пищеварительной системы может вам в будущем дорого стоить.

Понедельник, 5 июля. Ян Дерево и Тигр

Неплохой по энергиям день, много Дерева, а оно означает энергию роста и развития. День будет хорош для поиска работы, обучения, свиданий и планирования будущего. Можете смело и бескомпромиссно мечтать.

Обезьяны в понедельник будут чувствовать особое раздражение. Стоит помнить об этой опасности и не идти на поводу у своих эмоций.

Вторник, 6 июля, Инь Дерево и Кролик

«Деревянная» тема роста и развития продолжается в более утонченном варианте. День слабее по энергиям, но все же неплох. Например, для получения дивидендов, подписания документов, свиданий и сбора долгов. Вот только лечение на 6 июля лучше не планировать. Если вы занимаетесь благотворительностью, можете смело открывать во вторник краудфандинг — Кролик любит альтруизм.

А вот недолюбливает Кролик Петуха. Очень уж ему не нравится манера последнего выставлять себя на первый план. Так что, Петухи, извините, но день для вас может быть не очень благоприятным.

Среда, 7 июля, Ян Огонь и Дракон

Утро среды начнется со смены месяца. Лошадь уступает дорогу Козе. Энергия янского Огня уходит, и наступает царство иньской Земли.

Периоды смены энергий обычно очень нестабильны. На такие дни не принято назначать важные дела. Особенно это касается начала новых проектов, инвестиций, покупки имущества, переезда и так далее. Проще сказать, что будет благоприятно делать в этот день — отдыхать и ходить на свидания. В первую очередь это касается людей с Собакой в карте.

Четверг 8 июля. Инь Огонь и Змея

Самый благоприятный день на неделе (только если у вас в карте нет Свиньи). Можно смело планировать и осуществлять самые смелые проекты, начинать ремонт, подписывать контракты и приступать к обучению.

Энергия Огня усилит прозорливость и ораторское мастерство, перспективы будут казаться заманчивыми, а трудности преодолимыми. Используйте эти энергии и завершите в четверг самые сложные и запутанные свои дела.

Пятница 9 июля, Ян Земля и Лошадь

Много агрессивной тормозящей и раздражающей энергии. Лучшая стратегия в этот день — сбежать от дел и устроить себе выходной. Если нет возможности сделать это физически — устройте релакс в собственной голове.

Не стоит в пятницу брать на себя обязательства, о чем-то договариваться и на кого-то рассчитывать. Очень вспыльчивыми в этот день будут Крысы.

Суббота, 10 июля, Инь Земля и Коза

В карте дня — четыре знака Земли. Самые сговорчивые станут в этот день самыми упрямыми. Переговоры, разговоры, договоренности — если вы решите их затеять в эту субботу, не приведут ни к чему хорошему. Особенно тягомотным будет день для тех, у кого в картах есть Бык и Коза.

Впрочем, можно использовать такое количество энергии Земли и себе на пользу. Поскольку Земля — это хозяйственность и домовитость — то самое время в эту субботу заняться домом, уютом, наведением лоска в квартире. Стоит печь пироги, делать летние супы и кормить ими семью. И друзей тоже накормить не возбраняется.

Воскресенье, 11 июля, Ян Металл и Обезьяна

Ух, сколько металла в этом «дне устранения». Энергия Металла поможет избавиться от всего застарелого и ненужного. Такие дни хороши для быстрого развода, начала диеты или отказа от вредной привычки.

Не стоит в этот день что-то инициировать. Ваше начинание будет иметь все шансы быстро самоудалиться. Даже мечтать и планировать не стоит — мечты окажутся пусты.

В воскресенье будут неуютно чувствовать себя люди-Тигры. Им будет казаться, что на них кто-то все время нападает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет каждый из знаков китайского гороскопа в июле 2021 года.