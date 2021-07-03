В Самаре жестоко зарезали вдову банкира, подозревавшуюся в его отравлении

Адвокат Екатерина Пузикова, которая свыше пяти лет находилась под следствием по подозрению в убийстве своего мужа-банкира Дмитрия Пузикова, была убита в Самаре. Тело женщины с ножевыми ранениями в ее собственной квартире обнаружил отец.

Коллега убитой, адвокат Андрей Соколов сообщил 5-tv.ru, что Пузикова накануне убийства прилетела из Краснодара — сразу после того, как в интернете появилась странная видеозапись ее экс-возлюбленного Алексея Ряскова. В ролике он говорит о переданной работнику суда взятке за оправдание Пузиковой по делу об убийстве ее мужа-банкира.

«Она вчера, насколько мне известно, прилетела после появления скандального видео Алексея Ряскова, с которым брак был расторгнут и были конфликтные отношения. Появилось видео, где он говорит о том, что была собрана сумма около 15 миллионов, которая была передана работнику Самарского областного суда, и что для него очевидно, что ее дело, в котором она была оправдана, правосудно», — рассказал Соколов 5-tv.ru.

Адвокат добавил, что расследованием дела об убийстве Пузиковой занимается региональный Следственный комитет, который, по его сведениям, рассматривает Ряскова в качестве основного подозреваемого.

5-tv.ru

В свою очередь адвокат Андрей Карномазов, который защищал Пузикову в деле об убийстве ее мужа-банкира, заявил, что все, сказанное Рясковым, — чистой воды ложь и оговор.

«Видео, выложенное Рясковым, сначала можно было оценивать только на предмет соответствия действительности. <…> О каких 15 миллионах может идти речь, если приговор прошел проверку в Верховном суде. Когда мы узнали про убийство Екатерины, видео приобрело совсем другой характер. Алексей в нем надавил на самое больное для Екатерины: сказал про родителей и про оправдательный приговор. Скорее всего, это был способ выманить Екатерину. Она увидела видео и прилетела из Краснодара разбираться», — цитирует адвоката сайт KP.RU.

Екатерина Пузикова (в девичестве Сокирская) с 2012-го по 2017 год находилась под уголовным преследованием за убийство своего мужа — замдиректора самарского филиала «Россельхозбанка» Дмитрия Пузикова, который был отравлен на вечеринке в загородном доме.

За пять с половиной лет Пузиковой было вынесено два обвинительных приговора, трижды она была арестована и более 11 месяцев пробыла в камере следственного изолятора. Еще около года Пузикова провела под домашним арестом, а в конце октября 2017 года ее полностью оправдали за непричастностью к преступлению.

После оправдания Пузикова занялась адвокатской практикой, кроме того, неоднократно становилась героиней телешоу Андрея Малахова. С тренером по кикбоксингу Алексеем Рясковым — возможным подозреваемым в ее убийстве — женщина познакомилась в период пребывания под домашним арестом.

По факту обнаружения Пузиковой мертвой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Следователи сообщают, что на ее теле нашли повреждения в области головы, по предварительным данным, нанесенные твердым тупым предметом. О ножевых ранениях не сказано.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, буйный москвич ударил ножом соседа на лестничной площадке, после чего спокойно ушел, оставив жертву умирать. В результате полученных ранений мужчина скончался.