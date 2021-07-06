ТОП-3 склонных к изменам знака зодиака

Любые, даже самые крепкие отношения, могут разрушиться из-за неверности одного из партнеров. Человек может души не чаять в своей второй половинке, но все равно изменять. Астрологи назвали трех представителей зодиакального круга, кто с большей вероятностью склонен к адюльтерам и объяснили почему они не могут оставаться верными в своих отношениях.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцы стараются гнать прочь мысли об измене своей второй половинке, но они все равно настигают их снова и снова. Эти представители зодиакального круга пытаются себя контролировать. Но соблазн настолько велик, что даже наличие любящего их человека, не мешает им решиться на измену.

Тельцы могут пообещать себе не вступать в новые связи и не искать себе приключений. Однако, рожденные под этим знаком зодиака, все равно заводят новые любовные отношения, не закончив старые.

Лев (23 июля — 21 августа)

По натуре весьма страстные Львы — очень избирательны. Рожденные под этим знаком зодиака, пойдут на свидание только с тем, кого они хорошо знают. Зачастую представители зодиакального круга могут закрутить роман с друзьями детства или близкими знакомыми.

Но даже такая избирательность этих представителей зодиакального круга, увы, не обережет их партнера от любовных переживаний. Львы будут тщательно скрывать свои похождения налево, ведь им дорога их репутация. Однако, их приводит в восторг лишь мысль о том, что их маленькая интрижка может быть раскрыта.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионы склонны к искушениям и порой в отношениях они задумываются о других представителях противоположного пола. Их могут привлекать коллеги по работе или даже хорошие друзья их второй половинки. Однако, рожденные под этим знаком, не решительны и временами стеснительны.

Они могут сколько угодно думать об объекте своих желаний, но так и не решиться пригласить его на свидание. Но если все-таки скорпион решится совершить адюльтер, чувство адреналина подтолкнет этого представителя зодиакального круга постоянно изменять своему партнеру.

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