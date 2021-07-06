Какие знаки зодиака постоянно преследуют несчастья?

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Карина Исхакова
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Астрологи рассказали, кому из представителей зодиакального круга везет в жизни меньше всего. Эксперты объяснил, почему именно эти пять знаков обречены быть страдальцами.

Какие знаки зодиака постоянно преследуют несчастья?

Фото: Depositphotos / Wavebreakmedia

Некоторых людей по праву можно назвать любимчиками фортуны. В то же время есть те, кому явно везет меньше. Причина такой вселенской несправедливости — звезды. Астрологи рассказали, какие знаки зодиака самые несчастные.

Овен

Астрологи уверяют, что нежелание Овнов анализировать свое прошлое — приносит им неудачу. Эти представили стихии Огня привыкли повторять одни и те же ошибки снова и снова. Они не будут прислушиваться к советам окружающих, мнение других людей для них вообще ничего не значит. Рожденные под этим знаком зодиака, будут игнорировать советы даже близких людей, лишь бы сделать все по-своему.

Дева

Дев по праву можно назвать самыми драматичными представителями зодиакального круга. Они чаще остальных подвержены стрессам. Не умение расслабиться и отвлечься от повседневных проблем может сыграть с ними злую шутку. Рожденные под этим знаком зодиака, очень ответственны, они привыкли решать все свои задачи самостоятельно. Недоверие к окружающим и нежелание попросить помощь — главная причина проблем Дев.

Рак

В отличие от Дев Раки — чересчур доверчивы, они поддаются любым уговорам окружающих. Эти представители водной стихии постоянно подвергают себя и близких опасности, только потому что необдуманно идут на риски. Чтобы не попасть в беду, им стоит быть более сдержанными и не вступать в сомнительные авантюры.

Стрелец

Корень всех проблем Стрельцов — их любовь к провокациям. Они настоящие любители экстрима, которые довольно часто подвергают свою жизнь опасности. Астрологи советуют людям, рожденным под этим знаком зодиака, сначала думать и только потом делать. Этот простой жизненный принцип поможет избежать серьезных последствий.

Рыбы

В отличие от других знаков зодиака Рыбы даже не скрывают, что они по-настоящему несчастливы. Эти представители стихии Воды чаще других подвержены меланхоличным состояниям. Они постоянны озадачены своими делами и проблемами, поэтому Рыбам некогда веселиться. Конечно, истинным интровертам тяжело перестать быть чересчур мнительными и пассивными. Но все-таки иногда нужно находить время на маленькие радости. Достаточно просто оглянуться по сторонам и понять, что жизнь — прекрасна.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-3 знака зодиака, склонных к изменам.

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