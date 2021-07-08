Названы самые важные дни в июле, в которые можно изменить жизнь

По словам астрологов и нумерологов, неблагоприятный период с коридором затмений и ретроградным Меркурием завершился. Июль несет в себе энергию преобразований и перемен, но при этом, возможно, в этот месяц будет ощущаться дискомфорт, рассеянность и раздражительность, мы будем чаще совершать необдуманные поступки. Благоприятные дни в этом месяце: 14, 16, 23 и 25 июля.

Новолуние

10 июля нас ждет новолуние. В этот день не стоит начинать новых дел, лучше избегать любых нагрузок. По возможности займитесь духовными практиками. Время идеально подойдет для избавления от негатива, вредных привычек и зависимостей.

Экадаши

20 июля — день экадаши (одиннадцатый день после полнолуния и новолуния каждого лунного месяца в индуистском календаре). Желательно ограничить контакты с внешним миром, избегать социальной активности и общения. Постарайтесь в этот день питаться растительной пищей, не употреблять зернобобовые.

Полнолуние

24 июля — полнолуние. В этот день нужно быть аккуратнее с проявлением эмоций. Луна влияет на наше настроение и интуицию, обостряет все способности, день идеально подойдет для женских практик.

Дни открытых порталов в июле подходят для любых начинаний, так как дают энергию для новых свершений.

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