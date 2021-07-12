Лиза Галкина поставила Орбакайте в тупик загадками с «театральной подачей»

Шоумен Максим Галкин опубликовал забавное видео на своей страницей в Instagram, на котором дочка Лиза привела свою старшую сестру Кристину Орбакайте в замешательство.

На кадрах девочка во дворе семейного особняка артистично и с выражением загадывает гостям, среди которых есть и певица, непростые загадки.

«Что за всадник: сам верхом, а ноги за ушами?» — спросила Лиза.

Собравшиеся родственники начали несмело предлагать свои варианты. Активнее других пыталась найти разгадку Орбакайте, но безуспешно. Тогда Галкин спросил, не желают ли все собравшиеся сдаться. На что старшая дочь Примадонны начала называть свои варианты «Стул? Кресло?».

Оказалось, разгадка была на лице у Галкина — это очки. Не смогла певица ответить и на другие загадки Лизы, например, про шляпу.

«С театральной подачей», — написал под роликом Галкин.

Известно, что разница в возрасте между дочерями Аллы Пугачевой составляет 43 года. Орбакайте весной исполнилось 50 лет, а Лиза только-только готовится отметить свое восьмилетие.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лиза Галкина показала, как станцевать танго без партнера.