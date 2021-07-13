«Вплоть до летальных»: как выявить серьезные проблемы с печенью по ладони

|
Мария Евстигнеева
Эксклюзив 5 948

Хиромант Иван Громов рассказал 5-tv.ru, какие линии на руке указывают на необходимость тщательнее следить за здоровьем.

Фото, видео: depositphotos / Wavebreakmedia; 5-tv.ru

Специалист в трактовании прошлого и будущего по линиям руки Иван Громов рассказал 5-tv.ru, как по взгляду на ладонь узнать о серьезных проблемах с печенью. Для этого нужно

«Такая линия находится практически у запястья или над ним. Это так называемая „линия печени“», — рассказал специалист.

По мнению Ивана Громова, наличие «линии печени» у человека свидетельствует о достаточно серьезных проблемах с жизненно важной железой внешней секреции.

«Естественно, в первую очередь нужно проверяться на предмет тех болезней, которые поражают этот орган», — подчеркнул хиромант.

Громов уточнил, что «линия печени» может указывать на гепатит, при которых очень сильно страдает печень.

«В целом, это могут быть серьезные проблемы со здоровьем, которые способны ухудшить ваше здоровье вплоть до летальных последствий», — подытожил он.

Ранее 5-tv.ru писал, как по руке определить транжиру и шопоголика.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
74.63
0.16 88.61
0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:00
Два пассажира «Газели» погибли после столкновения с БТР в Ставрополье — видео
8:52
В Токио официально открыли Олимпийскую деревню. Она вызвала шквал критики
8:43
Взрыв прогремел в гостинице в Геленджике
8:40
Тест: Кто вы из супергероев Marvel?
8:38
Умер лидер группы «План Дельта» Егор Пожидаев
8:37
Директор МакSим объяснила, почему от поклонников скрывают правду о состоянии певицы

Сейчас читают

Хабиб о поединке Порье — Макгрегор: «Это был фальшивый Конор»
Взрыв бытового газа произошел в гостинице в Геленджике
Врач рассказала, как перестать сильно потеть
В черных очках и маске: Алентова с дочерью появились у гроба Меньшова
Простились: гроб с телом Владимира Меньшова вынесли из Дома кино под аплодисменты

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака