«Вплоть до летальных»: как выявить серьезные проблемы с печенью по ладони

Специалист в трактовании прошлого и будущего по линиям руки Иван Громов рассказал 5-tv.ru, как по взгляду на ладонь узнать о серьезных проблемах с печенью. Для этого нужно

«Такая линия находится практически у запястья или над ним. Это так называемая „линия печени“», — рассказал специалист.

По мнению Ивана Громова, наличие «линии печени» у человека свидетельствует о достаточно серьезных проблемах с жизненно важной железой внешней секреции.

«Естественно, в первую очередь нужно проверяться на предмет тех болезней, которые поражают этот орган», — подчеркнул хиромант.

Громов уточнил, что «линия печени» может указывать на гепатит, при которых очень сильно страдает печень.

«В целом, это могут быть серьезные проблемы со здоровьем, которые способны ухудшить ваше здоровье вплоть до летальных последствий», — подытожил он.

Ранее 5-tv.ru писал, как по руке определить транжиру и шопоголика.