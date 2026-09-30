Лантратова рассказала о сроках оказания медицинской помощи по ОМС

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 124 0

Для пациентов с подозрением на онкологию или сердечно-сосудистые заболевания предусмотрены сокращенные сроки приема.

Лантратова рассказала о сроках оказания медпомощи по ОМС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Улемская

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Лантратова: ожидание приема у терапевта и педиатра не должно превышать 24 часов

В 2026 году время ожидания приема участкового терапевта, педиатра или врача общей практики по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) не должно превышать 24 часов с момента обращения. Об этом журналистам ТАСС рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Для неотложной помощи в поликлинике регламент строже — ее должны оказать в течение двух часов. Консультация врачей-специалистов возможна в срок до 14 рабочих дней. Столько же отведено на большинство первичных исследований, включая лабораторную диагностику, рентген, ультразвуковое исследование (УЗИ), маммографию и функциональную диагностику.

«Для компьютерной томографии (КТ), магнитно-резонансной томографии (МРТ) и ангиографии вне специальных ускоренных маршрутов также 14 рабочих дней», — добавила Лантратова.

Плановая специализированная помощь — госпитализация или профильное лечение — должна быть организована не позднее 14 рабочих дней после выдачи направления.

При подозрении на онкологическое или сердечно-сосудистое заболевание консультация специалиста должна состояться в течение трех рабочих дней. Лабораторные и инструментальные исследования в таких случаях проводят не позднее семи рабочих дней со дня назначения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по полису ОМС россияне могут бесплатно получить ряд стоматологических услуг. В программу входит первичный прием, диагностика, лечение кариеса и удаление зубов по показаниям, а также неотложная помощь при острой боли.

С 1 октября 2026 года вступает в силу обновленный порядок оказания помощи взрослым. При болезненных процедурах применение анестезии станет обязательным. Для получения услуг нужно обратиться в медорганизацию, работающую в системе ОМС. Перечень процедур зависит от программы страхования и медицинских показаний.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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