Не только первичный прием: что доступно по ОМС у стоматолога

Лечение кариеса и удаление зубов входят в стоматологическую помощь по ОМС

По полису обязательного медицинского страхования (ОМС) россияне могут бесплатно получить ряд стоматологических услуг — от профилактического осмотра до лечения зубов и неотложной помощи. Об этом в материале 5-tv.ru.

В программу ОМС входит первичный прием стоматолога, диагностика состояния полости рта и лечение заболеваний по медицинским показаниям. Пациенты могут бесплатно обратиться для лечения кариеса, проведения необходимых процедур, а также удаления зубов при наличии показаний.

Кроме того, по ОМС доступна помощь при острой зубной боли и других неотложных состояниях.

За первое полугодие 2026 года медицинские организации оказали стоматологическую помощь по системе ОМС 31,7 миллиона раз. В 2025 году показатель составил 61,1 миллиона посещений, а в 2026 году ожидается около 63,4 миллиона.

С 1 октября 2026 года вступает в силу обновленный порядок оказания стоматологической помощи взрослым. Согласно новым правилам, при проведении болезненных процедур во время лечения зубов обязательным станет применение анестезии.

Чтобы получить бесплатную стоматологическую помощь, необходимо обратиться в медицинскую организацию, которая работает в системе ОМС. Перечень доступных процедур зависит от действующей программы страхования и конкретных медицинских показаний.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru