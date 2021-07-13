«Становится все хуже»: Алисе Аршавиной не хватает денег на срочную операцию

|
Оксана Тарасова
2 668

Аутоиммунное заболевание до неузнаваемости изменило экс-супругу футболиста, и состояние с каждым днем только ухудшается.

«Становится все хуже»: Алисе Аршавиной не хватает денег на срочную операцию

Фото: Instagram @kazmina_alisia__mb

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина пожаловалась, что не может собрать необходимую для срочной операции сумму. Женщине требуется помощь пластических хирургов, так как аутоиммунное заболевание изуродовало ее некогда красивое лицо. Из-за некроза тканей нос Казьминой буквально провалился.

Все деньги журналистка тратит сейчас на лечение. Ей также приходится оплачивать услуги адвокатов, ведь споры с матерью экс-супруга относительно имущества не прекращаются. Кроме прочего, на плечах Казьминой забота о троих детях — сыне Алексее и дочках Алисе и Есении. Выделить средства на пластику просто неоткуда.

«Мне становится все хуже и хуже. Средств на операцию, от которой во многом зависит моя жизнь, нет. Первая стоит ориентировочно тысяч 350, но нужна сразу вторая. В итоге для запуска всего процесса требуется порядка 700 тысяч. Но даже доехать до Москвы сейчас нет. Главное — детям пока хватает. А мы срочно ищем специалиста», — цитирует Казьмину Starhit.ru.

Как известно, в суде журналистка проиграла свекрови — согласно решению, она должна покинуть загородный дом в Ленинградской области, в котором проживала после развода. Вот только куда ехать с детьми в ее тяжелом состоянии, бывшая жена спортсмена не представляет.

По словам Казьминой, неимоверный стресс, который она ежедневно переживает, еще больше подрывает ее слабое здоровье: выпали волосы, развился остеопороз. За последний год она пережила некроз, перитонит и кому, сепсис и коронавирус. Что принесет грядущий день, многодетная мама предсказывать уже боится.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать Андрея Аршавина обвинила тяжелобольную Казьмину в спаде карьеры сына.

Читайте также

+31° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 33%
74.63
0.16 88.61
0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:12
Жители Ленобласти остались без воды в аномальную жару. Чиновники обвинили дачников
12:00
«Есть видение будущего»: депутат Рады назвал сильной статью Путина
11:52
Видео: Уличивший жену в измене житель Иркутска грозится выбросить ребенка из окна
11:48
ТОП-5 самых красивых озер в России для отдыха
11:46
«Это — все, что возьму я с собой»: завершилась театральная смена арт-кластера «Таврида»
11:39
Следственный комитет проводит проверку по факту взрыва газа в Геленджике

Сейчас читают

Артем Дзюба: «Манчини вообще не тренер». Почему форвард не сработался с итальянским тренером
Экс-президент Украины рассказал об обмане граждан в 1991 году
Россиянка умерла после жесткого секса с возлюбленным
В черных очках и маске: Алентова с дочерью появились у гроба Меньшова
Простились: гроб с телом Владимира Меньшова вынесли из Дома кино под аплодисменты

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака