«Становится все хуже»: Алисе Аршавиной не хватает денег на срочную операцию

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина пожаловалась, что не может собрать необходимую для срочной операции сумму. Женщине требуется помощь пластических хирургов, так как аутоиммунное заболевание изуродовало ее некогда красивое лицо. Из-за некроза тканей нос Казьминой буквально провалился.

Все деньги журналистка тратит сейчас на лечение. Ей также приходится оплачивать услуги адвокатов, ведь споры с матерью экс-супруга относительно имущества не прекращаются. Кроме прочего, на плечах Казьминой забота о троих детях — сыне Алексее и дочках Алисе и Есении. Выделить средства на пластику просто неоткуда.

«Мне становится все хуже и хуже. Средств на операцию, от которой во многом зависит моя жизнь, нет. Первая стоит ориентировочно тысяч 350, но нужна сразу вторая. В итоге для запуска всего процесса требуется порядка 700 тысяч. Но даже доехать до Москвы сейчас нет. Главное — детям пока хватает. А мы срочно ищем специалиста», — цитирует Казьмину Starhit.ru.

Как известно, в суде журналистка проиграла свекрови — согласно решению, она должна покинуть загородный дом в Ленинградской области, в котором проживала после развода. Вот только куда ехать с детьми в ее тяжелом состоянии, бывшая жена спортсмена не представляет.

По словам Казьминой, неимоверный стресс, который она ежедневно переживает, еще больше подрывает ее слабое здоровье: выпали волосы, развился остеопороз. За последний год она пережила некроз, перитонит и кому, сепсис и коронавирус. Что принесет грядущий день, многодетная мама предсказывать уже боится.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать Андрея Аршавина обвинила тяжелобольную Казьмину в спаде карьеры сына.